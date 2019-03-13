Стеклопакеты 32 мм

Описание товара

Изготовим, а так же установим стеклопакет по Вашим размерам.

Любой сложности !



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Работаем без выходных с 08.00-22.00.



"Завод Окна Пласт" - лидер в г.Омске по производству пластиковых и алюминиевых конструкций. 9 лет на рынке, более 25 000 довольных клиентов.

Так же, вы можете к нам обратится за: окна пвх, алюминиевые окна; окна и двери без монтажа и замера; пластиковые и алюминиевые двери; отделка балконов, лоджий; изготовление цветных и пластиковых конструкций; натяжные потолки; секционные гаражные ворота; жалюзи; рольставни; сантехнические перегородки.



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