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              BEGETON | ART
              Добавлено 13.03.2019
              330

              Потолки натяжные матовые

              Телефон
              +79620588900
              Продавец
              Завод Окна Пласт 55
              0
              Описание товара
              Компания"Завод Окна Пласт" предлагает услугу по натяжным потолкам.

              Сегодня масса предложений по изготовлению и установке натяжных потолков. И главный вопрос: Как найти надежную компанию установщика, что бы избежать в будущем проблем с потолком? Ответ прост: нужно обратить внимание на качество комплектующих и самих полотен, на предоставляемую гарантию. Всё это, и даже чуточку больше мы предлагаем Вам!

              ЗВОНИТЕ! ОТВЕТИМ НА ВСЕ ВАШИ ВОПРОСЫ, ПОМОЖЕМ, ОПРЕДЕЛИТСЯ С ОПТИМАЛЬНЫМ ВАРИАНТОМ ИМЕННО ДЛЯ ВАС!

              Работаем ежедневно с 09.00 до 21.00. Выезд замерщика возможен до 22.00, по городу замер бесплатный. 
              Работа компании не ограничивается территорией Омской области. Подробности по работе именно в вашем регионе уточняйте по телефону.
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