Потолки натяжные матовые

Описание товара

Компания"Завод Окна Пласт" предлагает услугу по натяжным потолкам.



Сегодня масса предложений по изготовлению и установке натяжных потолков. И главный вопрос: Как найти надежную компанию установщика, что бы избежать в будущем проблем с потолком? Ответ прост: нужно обратить внимание на качество комплектующих и самих полотен, на предоставляемую гарантию. Всё это, и даже чуточку больше мы предлагаем Вам!



ЗВОНИТЕ! ОТВЕТИМ НА ВСЕ ВАШИ ВОПРОСЫ, ПОМОЖЕМ, ОПРЕДЕЛИТСЯ С ОПТИМАЛЬНЫМ ВАРИАНТОМ ИМЕННО ДЛЯ ВАС!



Работаем ежедневно с 09.00 до 21.00. Выезд замерщика возможен до 22.00, по городу замер бесплатный.

Работа компании не ограничивается территорией Омской области. Подробности по работе именно в вашем регионе уточняйте по телефону.