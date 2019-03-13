Рольставни на двери, цвет коричневый

Описание товара

Компания"Завод Окна Пласт" предлагает к продажи РОЛЬСТАВНИ.



Оптимальный вариант для защиты больших витрин или оконных проемов. Обладают высокой ударной сопротивляемостью и являются отличной альтернативой оконных решеток. Идеально подходят для установки на нижних этажах зданий. Такие роллеты долговечны, поскольку не подвержены коррозии и обладают высокой шумоизоляцией. Если требуется повышенная степень защиты можно выбрать бронированные модели.



Изготовление от двух до пяти дней.



ЗВОНИТЕ! ОТВЕТИМ НА ВСЕ ВАШИ ВОПРОСЫ, ПОМОЖЕМ, ОПРЕДЕЛИТСЯ С ОПТИМАЛЬНЫМ ВАРИАНТОМ ИМЕННО ДЛЯ ВАС!



Работаем ежедневно с 09.00 до 21.00. Выезд замерщика возможен до 22.00, по городу замер бесплатный.

Работа компании не ограничивается территорией Омской области. Подробности по работе именно в вашем регионе уточняйте по телефону.