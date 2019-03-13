Бетон Автобетононасос Бетононасос

Описание товара

ООО «ПД-3» (Группа компаний «Бетон Трейд») предлагает бетон напрямую от производителя , отгрузка со СВОЕГО завода! В автопарке «Бетон Трейд» имеется более 20 единиц техники:

бетоносмесители; миксера перевозят бетон и раствор различных объемов от 1 до 9 м3 за один рейс; автоботононасос 42 метра (способен подавать бетон в труднодоступные места, в том числе, до 12 этажа жилого дома); Миксер с транспортерной лентой (в ряде случаев способен заменить насос); манипулятор; bobcat. Оплата может быть произведена как в наличной, так и безналичной формах (в том числе, БАНКОВСКОЙ КАРТОЙ)!!!