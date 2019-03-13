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              BEGETON | ART
              Добавлено 13.03.2019
              350

              Бетон Автобетононасос Бетононасос

              Телефон
              +79272261999
              Продавец
              ПД-3
              0
              Описание товара
              ООО «ПД-3» (Группа компаний «Бетон Трейд») предлагает бетон напрямую от производителя , отгрузка со СВОЕГО завода! В автопарке «Бетон Трейд» имеется более 20 единиц техники: 
              бетоносмесители; миксера перевозят бетон и раствор различных объемов от 1 до 9 м3 за один рейс; автоботононасос 42 метра (способен подавать бетон в труднодоступные места, в том числе, до 12 этажа жилого дома); Миксер с транспортерной лентой (в ряде случаев способен заменить насос); манипулятор; bobcat. Оплата может быть произведена как в наличной, так и безналичной формах (в том числе, БАНКОВСКОЙ КАРТОЙ)!!!
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