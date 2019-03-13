Автокран Камаз-43118 Галичанин 25 т 28 метр 6х6

Кран КС-55713-5В Галичанин на шасси Камаз 43118 (6х6) по ПТС конец 2017 г.в. Куплен в 2018 году. Состояние нового крана Наработка 200 м/ч, пробег 9 тыс км. Технические характеристики: Максимальный грузовой момент, т.м 8 5 Грузоподъемность максимальная, т, 25 Длина стрелы, м 9,5 - 28,0 Размер опорного контура при выдвинутых балках выносных опор 4,9 х 6,1 м Двигатель Камаз 740 300 л.с. Евро 4 Лизинговый конфискат возможна доставка !! Цена указана за НАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ!!! Цена по безналичному 7 100 000 т.р. с НДС Лизинг!