Автокран Камаз-43118 Галичанин 25 т 28 метр 6х6

Описание товара

Кран КС-55713-5В Галичанин на шасси Камаз 43118 (6х6) по ПТС конец 2017 г.в. Куплен в 2018 году. Состояние нового крана

Наработка 200 м/ч, пробег 9 тыс км.

Технические характеристики:

Максимальный грузовой момент, т.м 8 5

Грузоподъемность максимальная, т, 25

Длина стрелы, м 9,5 - 28,0

Размер опорного контура при выдвинутых балках выносных опор 4,9 х 6,1 м

Двигатель Камаз 740 300 л.с. Евро 4

Лизинговый конфискат

возможна доставка !!

Цена указана за НАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ!!!

Цена по безналичному 7 100 000 т.р. с НДС Лизинг!



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