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              BEGETON | ART
              Добавлено 13.03.2019
              6 650 000

              Автокран Камаз-43118 Галичанин 25 т 28 метр 6х6

              Телефон
              +79624854757
              Продавец
              УралСпецКран
              0
              Описание товара
              Кран КС-55713-5В Галичанин на шасси Камаз 43118 (6х6) по ПТС конец 2017 г.в. Куплен в 2018 году. Состояние нового крана
              Наработка 200 м/ч, пробег 9 тыс км. 
              Технические характеристики:
              Максимальный грузовой момент, т.м 8 5
              Грузоподъемность максимальная, т, 25
              Длина стрелы, м 9,5 - 28,0 
              Размер опорного контура при выдвинутых балках выносных опор 4,9 х 6,1 м
              Двигатель Камаз 740 300 л.с. Евро 4
              Лизинговый конфискат
              возможна доставка !!
              Цена указана за НАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ!!!
              Цена по безналичному 7 100 000 т.р. с НДС Лизинг!

              Больше фотографий по запросу!
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