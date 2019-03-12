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BEGETON | ART
Торговая площадка
РегионКомплектПлюс
Растворитель
Добавлено
12.03.2019
500
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Растворитель
Телефон
+79625708797
Продавец
РегионКомплектПлюс
0
Описание товара
Растворитель 646 , Растворитель Р-4,Сольвент, Нефрас С-2, Уайт- спирит, Ацетон, Р-5, Толуол, Ортоксилол и другие
Так же краски ПФ-115 , Грунтовки ГФ-021
Фасовка бочки 200л и канистры 10л, 20л.
Лучшие цены в городе!
Наличный расчет и без наличный расчет
Р-4 10л - 650р
Р-4 ГОСТ бочковой 65р 1 л
646 10л - 550р
646 ГОСТ бочковой 55р 1 л
Нефрас С-2 - 1л - 65 р
Сольвент 10л - 750р
Все цены договорные в зависимости от объема
Осуществляем доставку!
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