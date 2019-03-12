Описание товара

Растворитель 646 , Растворитель Р-4,Сольвент, Нефрас С-2, Уайт- спирит, Ацетон, Р-5, Толуол, Ортоксилол и другие

Так же краски ПФ-115 , Грунтовки ГФ-021

Фасовка бочки 200л и канистры 10л, 20л.

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Наличный расчет и без наличный расчет

Р-4 10л - 650р

Р-4 ГОСТ бочковой 65р 1 л

646 10л - 550р

646 ГОСТ бочковой 55р 1 л

Нефрас С-2 - 1л - 65 р

Сольвент 10л - 750р



Все цены договорные в зависимости от объема

Осуществляем доставку!