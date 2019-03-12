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              BEGETON | ART
              Добавлено 12.03.2019
              500

              Растворитель

              Телефон
              +79625708797
              Продавец
              РегионКомплектПлюс
              0
              Описание товара
              Растворитель 646 , Растворитель Р-4,Сольвент, Нефрас С-2, Уайт- спирит, Ацетон, Р-5, Толуол, Ортоксилол и другие
              Так же краски ПФ-115 , Грунтовки ГФ-021
              Фасовка бочки 200л и канистры 10л, 20л.
              Лучшие цены в городе!
              Наличный расчет и без наличный расчет
              Р-4 10л - 650р 
              Р-4 ГОСТ бочковой 65р 1 л
              646 10л - 550р
              646 ГОСТ бочковой 55р 1 л
              Нефрас С-2 - 1л - 65 р
              Сольвент 10л - 750р

              Все цены договорные в зависимости от объема
              Осуществляем доставку!
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              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
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