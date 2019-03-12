Ротатор Formiko FHR6FD2

Описание товара

Гидравлический ротатор FHR 6FD2 идеален для профессионального использования в в лесозаготовке, в сельском хозяйстве, в дорожно-строительной отрасле, в переработке отходов, в грузоперевозках и перегрузке материалов и сырья.

-Верхняя часть ротатора выполнена в виде вилки для шарнирного соединения. Крепкая и надёжная конструкция, позволяющая выдерживать перегрузки. Ширина вилки (в месте крепления к подвеске) является стандартной 80мм и диаметр оси (пальца) 35мм.

-Нижняя часть ротатора выполнена в виде фланца для непосредственного монтажа на грейфере или инструменте при помощи винтов.

-Ротатор FHR 6FD2 конструктивно представляет собой надёжный лопастной мотор, обеспечивающий крутящий момент 1850Нм при 25МПа.

-Важнейшие части ротатора изготовлены из кованой стали для обеспечения повышенной устойчивости ударным и деформирующим нагрузкам.

Мы находимся по адресу: Псковская область, г.Великие Луки, проспект Октябрьский д.136 пом.14 (На территории ТК Август)