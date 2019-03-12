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              BEGETON | ART
              Добавлено 12.03.2019
              60 000

              Ротатор Formiko FHR6FD2

              Телефон
              +79633388010
              Продавец
              Глав-Гидро Плюс
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              Описание товара
              Гидравлический ротатор FHR 6FD2 идеален для профессионального использования в в лесозаготовке, в сельском хозяйстве, в дорожно-строительной отрасле, в переработке отходов, в грузоперевозках и перегрузке материалов и сырья.
              -Верхняя часть ротатора выполнена в виде вилки для шарнирного соединения. Крепкая и надёжная конструкция, позволяющая выдерживать перегрузки. Ширина вилки (в месте крепления к подвеске) является стандартной 80мм и диаметр оси (пальца) 35мм.
              -Нижняя часть ротатора выполнена в виде фланца для непосредственного монтажа на грейфере или инструменте при помощи винтов.
              -Ротатор FHR 6FD2 конструктивно представляет собой надёжный лопастной мотор, обеспечивающий крутящий момент 1850Нм при 25МПа.
              -Важнейшие части ротатора изготовлены из кованой стали для обеспечения повышенной устойчивости ударным и деформирующим нагрузкам.
              Мы находимся по адресу: Псковская область, г.Великие Луки, проспект Октябрьский д.136 пом.14 (На территории ТК Август)
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