Выберите город
Частным лицам
Компаниям и предпринимателям
Помощь #Намневсёравно
Регистрация
Вход
Загрузка меню
показать всё
      Найти
      Загрузка меню
      показать всё
          Узнать больше о BEGETON
          Торговая площадка
          Частные объявления
          Работа Компании Персоны Скидки и акции
          Загрузка меню
          перейти
              - | - | -
              BEGETON | ART
              Добавлено 12.03.2019
              99 000

              Грейфер (Захват для лома)

              Телефон
              +79633388010
              Продавец
              Глав-Гидро Плюс
              0
              Описание товара
              Грейфер ЛГ-1.00.000 - 89 900,00 руб.
              Грейферный захват шестилепестковый для металлолома ЛГ-1.00.000 производится специально для работы с различного вида металлолома, металлоизделий и отходов. Параметры грейфера:
              - Площадь охвата при сомкнутых челюстях - 0,2
              куб. м.
              - Масса захвата - 318 кг.
              - Соединение с ротатором 6 отверстий - 17 мм.
              По кругу диаметром - 173 мм.
              - Рабочее давление гидроцилиндра грейфера - 20
              Мпа.
              - Шестилепестковый захват для лома, грейфер
              ЛГ-1.00.000 устанавливается на гидроманипуляторы ОМТ-97М, ЛВ 185-14 для сбора металлолома.
              - Изготовлен из стали 09Г2С.
              Другие товары компании
              показать все
              © 2020 BEGETON
              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
              Скачать
              с Google Play
              Скачать
              с App Store