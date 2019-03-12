Грейфер (Захват для лома)

Описание товара

Грейфер ЛГ-1.00.000 - 89 900,00 руб.

Грейферный захват шестилепестковый для металлолома ЛГ-1.00.000 производится специально для работы с различного вида металлолома, металлоизделий и отходов. Параметры грейфера:

- Площадь охвата при сомкнутых челюстях - 0,2

куб. м.

- Масса захвата - 318 кг.

- Соединение с ротатором 6 отверстий - 17 мм.

По кругу диаметром - 173 мм.

- Рабочее давление гидроцилиндра грейфера - 20

Мпа.

- Шестилепестковый захват для лома, грейфер

ЛГ-1.00.000 устанавливается на гидроманипуляторы ОМТ-97М, ЛВ 185-14 для сбора металлолома.

- Изготовлен из стали 09Г2С.