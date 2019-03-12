Грейфер (Захват для лома)

Грейфер ЛГ-1.00.000 - 89 900,00 руб. Грейферный захват шестилепестковый для металлолома ЛГ-1.00.000 производится специально для работы с различного вида металлолома, металлоизделий и отходов. Параметры грейфера: - Площадь охвата при сомкнутых челюстях - 0,2 куб. м. - Масса захвата - 318 кг. - Соединение с ротатором 6 отверстий - 17 мм. По кругу диаметром - 173 мм. - Рабочее давление гидроцилиндра грейфера - 20 Мпа. - Шестилепестковый захват для лома, грейфер ЛГ-1.00.000 устанавливается на гидроманипуляторы ОМТ-97М, ЛВ 185-14 для сбора металлолома. - Изготовлен из стали 09Г2С.