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              BEGETON | ART
              Добавлено 12.03.2019
              76 750

              Захват для сыпучих грузов пл-70.44

              Телефон
              +79633388010
              Продавец
              Глав-Гидро Плюс
              0
              Описание товара
              70.44 – ковшовый грейфер с горизонтальным расположением гидроцилиндра, предназначен для погрузки
              сыпучих и малосыпучих материалов.
              технические характеристики 70.44
              объем, м3 0,35
              масса, кг 267
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