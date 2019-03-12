СНИЖЕНИЕ ЦЕН В 2 РАЗА НА ПОЛИГРАФИЮ С 25.02.2019 года! АКЦИЯ!!! 1000 визиток по приятной цене - 999 руб., а также действуют Ваши накопительные скидки! Подробности на сайте РА"PROFiLe" в Северодвинске. Условия: 1. Визитные карточки (50Х90мм) печатаются с готового макета (если у вас его нет, мы можем его сделать) 2. Стоимость 999 рублей указана за одностороннюю печать, за двухстороннюю 1199 3. Бумага для печати визитных карточек по данной акции - мелованная, плотностью 300 гр./м А так же мы изготавливаем: Пластиковые карты (55Х85мм) Календари (70Х100мм) Евролистовки (99Х210мм) А6 (105Х148мм) - низкая печать в регионе А5 (148Х210мм) А4 (210Х297мм) А3 (297Х420мм) А2 (420Х596мм) А1 (596Х840мм) Брошюра | Каталог Методичка | Книга Наклейка | Стикер Конверт | Газеты Папка и др. Распространение по городу. Доставка в Архангельск от 100 р