Описание товара

СНИЖЕНИЕ ЦЕН В 2 РАЗА НА ПОЛИГРАФИЮ С 25.02.2019 года! АКЦИЯ!!!

1000 визиток по приятной цене - 999 руб., а также действуют Ваши накопительные скидки!

Подробности на сайте РА"PROFiLe" в Северодвинске.

Условия:

1. Визитные карточки (50Х90мм) печатаются с готового макета (если у вас его нет, мы можем его сделать)

2. Стоимость 999 рублей указана за одностороннюю печать, за двухстороннюю 1199

3. Бумага для печати визитных карточек по данной акции - мелованная, плотностью 300 гр./м

А так же мы изготавливаем:

Пластиковые карты (55Х85мм)

Календари (70Х100мм)

Евролистовки (99Х210мм)

А6 (105Х148мм) - низкая печать в регионе

А5 (148Х210мм)

А4 (210Х297мм)

А3 (297Х420мм)

А2 (420Х596мм)

А1 (596Х840мм)

Брошюра | Каталог

Методичка | Книга

Наклейка | Стикер

Конверт | Газеты

Папка и др.

Распространение по городу.

Доставка в Архангельск от 100 р