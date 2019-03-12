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              BEGETON | ART
              Добавлено 12.03.2019
              998

              1000 визиток

              Телефон
              +79642959621
              Продавец
              PROFiLe
              0
              Описание товара
              СНИЖЕНИЕ ЦЕН В 2 РАЗА НА ПОЛИГРАФИЮ С 25.02.2019 года! АКЦИЯ!!!
              1000 визиток по приятной цене - 999 руб., а также действуют Ваши накопительные скидки! 
              Подробности на сайте РА"PROFiLe" в Северодвинске.
              Условия:
              1. Визитные карточки (50Х90мм) печатаются с готового макета (если у вас его нет, мы можем его сделать)
              2. Стоимость 999 рублей указана за одностороннюю печать, за двухстороннюю 1199
              3. Бумага для печати визитных карточек по данной акции - мелованная, плотностью 300 гр./м
              А так же мы изготавливаем:
              Пластиковые карты (55Х85мм)
              Календари (70Х100мм)
              Евролистовки (99Х210мм)
              А6 (105Х148мм) - низкая печать в регионе
              А5 (148Х210мм)
              А4 (210Х297мм)
              А3 (297Х420мм)
              А2 (420Х596мм)
              А1 (596Х840мм)
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