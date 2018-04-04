Выберите город
Частным лицам
Компаниям и предпринимателям
Помощь #Намневсёравно
Регистрация
Вход
Загрузка меню
показать всё
      Найти
      Загрузка меню
      показать всё
          Узнать больше о BEGETON
          Торговая площадка
          Частные объявления
          Работа Компании Персоны Скидки и акции
          Загрузка меню
          перейти
              - | - | -
              BEGETON | ART
              Добавлено 04.04.2018
              1

              модули ELF

              Ссылка на сайт продавца
              перейти
              Телефон
              +2549090
              Ключевые слова:
              модуль, ELF, линзованный, модуль
              Продавец
              ВРС
              0
              Описание товара

              Модуль светодиодный ELF VIVO+ III, 3SMD диод 2835, с линзой, 170гр.,12В, IP 67, белый

              ПАРАМЕТР ЗНАЧЕНИЕ

              Гарантия 60 мес.

              Количество светодиодов 3 шт

              Тип светодиода 2835

              Напряжение питания 12 В

              Мощность 1,5 Вт

              Сила светового потока 135 Лм

              Угол светового потока 170 ˚

              Вес 16.7 г

              Степень защиты от тв. частиц и влаги IP 67

              Температура эксплуатации -25 +50 ºC

              Количество элементов в цепи 20 шт

              Количество элементов, подключенных последовательно 10 шт

              Расстояние между элементами в цепи 170 мм

              Расстояние между центрами модулей в цепи 250 мм

              Рекомендуемая глубина расположения 110-140 мм

              Рекомендуемая глубина расположения min 110 мм

              Рекомендуемая глубина расположения max 140 мм

              Цветовые характеристики 6000-7000 К

              Цвет белый

              Другие товары компании
              показать все
              © 2020 BEGETON
              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
              Скачать
              с Google Play
              Скачать
              с App Store