модули ELF

Модуль светодиодный ELF VIVO+ III, 3SMD диод 2835, с линзой, 170гр.,12В, IP 67, белый
ПАРАМЕТР ЗНАЧЕНИЕ
Гарантия 60 мес.
Количество светодиодов 3 шт
Тип светодиода 2835
Напряжение питания 12 В
Мощность 1,5 Вт
Сила светового потока 135 Лм
Угол светового потока 170 ˚
Вес 16.7 г
Степень защиты от тв. частиц и влаги IP 67
Температура эксплуатации -25 +50 ºC
Количество элементов в цепи 20 шт
Количество элементов, подключенных последовательно 10 шт
Расстояние между элементами в цепи 170 мм
Расстояние между центрами модулей в цепи 250 мм
Рекомендуемая глубина расположения 110-140 мм
Рекомендуемая глубина расположения min 110 мм
Рекомендуемая глубина расположения max 140 мм
Цветовые характеристики 6000-7000 К
Цвет белый