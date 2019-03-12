Генератор бензиновый NTC TR-7E

Описание товара

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Марка:NTC

Вес:75 кг

Производитель:ЧЕХИЯ

Мощность максимальная:7.0 кВт

Мощность номинальная:6.5 кВт

Напряжение:220 В

Вид топлива:Бензин АИ-92

Запуск:ручной

Эл. выходы:220 В -2

Модель двигателя:Honda GX390

Тип двигателя:Четырехтактный, 1 цилиндровый, возд-ого охлаждения

Мощность двигателя:13 л.с. (9.6 кВт)

Рабочий объем:389 см³

Емкость картера:1.1 л

Емкость бака:6.5 л

Время работы при полном баке:3 ч

Габариты:74х55х52 см