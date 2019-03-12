Генератор бензиновый NTC TR-7E

ЕСЛИ представленный на сайте ТОВАР у конкурентов ДЕШЕВЛЕ, мы готовы продать его Вам по еще более ВЫГОДНОЙ цене. Марка:NTC Вес:75 кг Производитель:ЧЕХИЯ Мощность максимальная:7.0 кВт Мощность номинальная:6.5 кВт Напряжение:220 В Вид топлива:Бензин АИ-92 Запуск:ручной Эл. выходы:220 В -2 Модель двигателя:Honda GX390 Тип двигателя:Четырехтактный, 1 цилиндровый, возд-ого охлаждения Мощность двигателя:13 л.с. (9.6 кВт) Рабочий объем:389 см³ Емкость картера:1.1 л Емкость бака:6.5 л Время работы при полном баке:3 ч Габариты:74х55х52 см