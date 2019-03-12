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              BEGETON | ART
              Добавлено 12.03.2019
              93 985

              Генератор бензиновый NTC TR-7E

              Телефон
              +79622507537
              Продавец
              С-ТЕХ
              0
              Описание товара
              ЕСЛИ представленный на сайте ТОВАР у конкурентов ДЕШЕВЛЕ, мы готовы продать его Вам по еще более ВЫГОДНОЙ цене. 
              Марка:NTC 
              Вес:75 кг 
              Производитель:ЧЕХИЯ 
              Мощность максимальная:7.0 кВт 
              Мощность номинальная:6.5 кВт 
              Напряжение:220 В 
              Вид топлива:Бензин АИ-92 
              Запуск:ручной 
              Эл. выходы:220 В -2 
              Модель двигателя:Honda GX390 
              Тип двигателя:Четырехтактный, 1 цилиндровый, возд-ого охлаждения 
              Мощность двигателя:13 л.с. (9.6 кВт) 
              Рабочий объем:389 см³ 
              Емкость картера:1.1 л 
              Емкость бака:6.5 л 
              Время работы при полном баке:3 ч 
              Габариты:74х55х52 см
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