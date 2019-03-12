Резчик электрический husqvarna K3000 CUT-N-break

Описание товара

Вашему вниманию предлагается РЕЗЧИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ HUSQVARNA. Швеция

— Производитель:Швеция

— Марка:HUSQVARNA

— Вес:10.4 кг

— Диаметр диска:230 мм

— Глубина реза:400 мм

— Тип двигателя:Электрический

— Мощность двигателя:2.7 кВт

— Вся указанная продукция в наличии на складе г. Калининград Есть возможность приобретения продукции под заказ. Доставка в любую точку Калининградской области Гарантия 12 месяцев Гарантийное и послегарантийное обслуживание в личном Сервисном центре. Возможно приобрести в кредит Мы ждём Ваших звонков!