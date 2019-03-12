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              BEGETON | ART
              Добавлено 12.03.2019
              100 000

              Резчик электрический husqvarna K3000 CUT-N-break

              Телефон
              +79622507537
              Продавец
              С-ТЕХ
              0
              Описание товара
              Вашему вниманию предлагается РЕЗЧИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ HUSQVARNA. Швеция 
              — Производитель:Швеция
              — Марка:HUSQVARNA
              — Вес:10.4 кг
              — Диаметр диска:230 мм
              — Глубина реза:400 мм
              — Тип двигателя:Электрический
              — Мощность двигателя:2.7 кВт
              — Вся указанная продукция в наличии на складе г. Калининград Есть возможность приобретения продукции под заказ. Доставка в любую точку Калининградской области Гарантия 12 месяцев Гарантийное и послегарантийное обслуживание в личном Сервисном центре. Возможно приобрести в кредит Мы ждём Ваших звонков!
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