Выберите город
Частным лицам
Компаниям и предпринимателям
Помощь #Намневсёравно
Регистрация
Вход
Загрузка меню
показать всё
      Найти
      Загрузка меню
      показать всё
          Узнать больше о BEGETON
          Торговая площадка
          Частные объявления
          Работа Компании Персоны Скидки и акции
          Загрузка меню
          перейти
              - | - | -
              BEGETON | ART
              Добавлено 12.03.2019
              180 000

              Трамбовка 260 кг Россия

              Телефон
              +79622507537
              Продавец
              С-ТЕХ
              0
              Описание товара
              Виброплита Реверсивная гидравлическая 
              МАССА, КГ 260 
              ГАБАРИТЫ ПОДОШВЫ (ММ) 83.5х68 (83.5х48) 
              ОСНОВАНИЕ Высокопрочное литое 
              ЦЕНТРОБЕЖНАЯ СИЛА, КН 38 
              РАБОЧАЯ СКОРОСТЬ, М/МИН 30 
              ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, М2/ЧАС 270 
              ГЛУБИНА УПЛОТНЕНИЯ СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ, ММ 850 
              МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ Honda GX390 
              МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ, КВТ/Л.С. 9,4 / 13 
              ТИП ДВИГАТЕЛЯ Бензиновый, карбюраторный, одноцилиндровый, воздушного охлаждения, с электронным зажиганием, 
              ТИП ЗАПУСКА Ручной стартер 
              ОБЪЁМ ТОПЛИВНОГО БАКА (Л) 6 
              РАСХОД ТОПЛИВА Л/ЧАС 3.6 
              ВИД ТОПЛИВА Бензин 
              РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ТИП МАСЛА SAE10W30 
              УРОВЕНЬ ШУМА (DB/7М) 105 
              ГАБАРИТЫ В РАБОЧЕМ СОСТОЯНИИ (Д;Ш;В; ММ) 860х470х1100 
              ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ (Д;Ш;В; ММ) 870х490х1100 
              ГАРАНТИЯ, СРОК (МЕС) 12

              Прочная универсальная машина, рассчитанная на длительную эксплуатацию.
              Другие товары компании
              показать все
              © 2020 BEGETON
              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
              Скачать
              с Google Play
              Скачать
              с App Store