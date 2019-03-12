Трамбовка 260 кг Россия

Описание товара
Виброплита Реверсивная гидравлическая
МАССА, КГ 260
ГАБАРИТЫ ПОДОШВЫ (ММ) 83.5х68 (83.5х48)
ОСНОВАНИЕ Высокопрочное литое
ЦЕНТРОБЕЖНАЯ СИЛА, КН 38
РАБОЧАЯ СКОРОСТЬ, М/МИН 30
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, М2/ЧАС 270
ГЛУБИНА УПЛОТНЕНИЯ СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ, ММ 850
МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ Honda GX390
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ, КВТ/Л.С. 9,4 / 13
ТИП ДВИГАТЕЛЯ Бензиновый, карбюраторный, одноцилиндровый, воздушного охлаждения, с электронным зажиганием,
ТИП ЗАПУСКА Ручной стартер
ОБЪЁМ ТОПЛИВНОГО БАКА (Л) 6
РАСХОД ТОПЛИВА Л/ЧАС 3.6
ВИД ТОПЛИВА Бензин
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ТИП МАСЛА SAE10W30
УРОВЕНЬ ШУМА (DB/7М) 105
ГАБАРИТЫ В РАБОЧЕМ СОСТОЯНИИ (Д;Ш;В; ММ) 860х470х1100
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ (Д;Ш;В; ММ) 870х490х1100
ГАРАНТИЯ, СРОК (МЕС) 12
Прочная универсальная машина, рассчитанная на длительную эксплуатацию.