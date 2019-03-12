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BEGETON | ART
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ЮгАгроСервис
ХОЛОДИЛЬНАЯ УСТАНОВКА FROST
Добавлено
12.03.2019
93 000
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ХОЛОДИЛЬНАЯ УСТАНОВКА FROST
Телефон
+78005115757
Продавец
ЮгАгроСервис
0
Описание товара
ХОЛОДИЛЬНАЯ УСТАНОВКА FROST
=======================================================
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ:
t в фургоне от -20°C до + 15°C
при объёме фургона от 6 м3 до 42 м3
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:
- Блок управления EVCO EVK (Италия)
- Компрессор - SD5H14
- Напряжение питания – 12/24 В
- Хладагент – R-404A
- Режимы оттаивания — автоматический и ручной
=======================================================
ХОЛОДИЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ В НАЛИЧИИ
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР ЗАВОДА
ДЕЙСТВУЕТ РАССРОЧКА НА ХОЛОДИЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ
ГАРАНТИЯ 24 МЕСЯЦА
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