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              BEGETON | ART
              Добавлено 12.03.2019
              93 000

              ХОЛОДИЛЬНАЯ УСТАНОВКА FROST

              Телефон
              +78005115757
              Продавец
              ЮгАгроСервис
              0
              Описание товара
              ХОЛОДИЛЬНАЯ УСТАНОВКА FROST
              =======================================================
              ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ:

              t в фургоне от -20°C до + 15°C
              при объёме фургона от 6 м3 до 42 м3

              ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

              - Блок управления EVCO EVK (Италия)
              - Компрессор - SD5H14
              - Напряжение питания – 12/24 В
              - Хладагент – R-404A
              - Режимы оттаивания — автоматический и ручной

              =======================================================
              ХОЛОДИЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ В НАЛИЧИИ

              ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР ЗАВОДА

              ДЕЙСТВУЕТ РАССРОЧКА НА ХОЛОДИЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ

              ГАРАНТИЯ 24 МЕСЯЦА
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