Описание товара

ХОЛОДИЛЬНАЯ УСТАНОВКА FROST

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ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ:



t в фургоне от -20°C до + 15°C

при объёме фургона от 6 м3 до 42 м3



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:



- Блок управления EVCO EVK (Италия)

- Компрессор - SD5H14

- Напряжение питания – 12/24 В

- Хладагент – R-404A

- Режимы оттаивания — автоматический и ручной



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ХОЛОДИЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ В НАЛИЧИИ



ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР ЗАВОДА



ДЕЙСТВУЕТ РАССРОЧКА НА ХОЛОДИЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ



ГАРАНТИЯ 24 МЕСЯЦА