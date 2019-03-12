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              BEGETON | ART
              Добавлено 12.03.2019
              58 000

              КОНДИЦИОНЕР НА ТРАКТОР КИРОВЕЦ

              Телефон
              +78005115757
              Продавец
              ЮгАгроСервис
              0
              Описание товара
              КОНДИЦИОНЕР НА ТРАКТОР КИРОВЕЦ, МТЗ; Т-150; JSB.

              КОМБАЙНЫ ДОН-1500; ЕНИСЕЙ; ПОЛЕСЬЕ И Т.Д.

              =======================================================

              Компрессор - SANDEN SD 5S14 (Япония)

              КРОНШТЕЙН КОМПРЕССОРА - TerraFrigo

              ИСПАРИТЕЛЬНЫЙ БЛОК - FORMULA 228-100, 6,5 кВт

              ХЛАДОПРОВОД GOOD YEAR ПРОИЗВОДСТВО США

              КОНДЕНСАТОРНЫЙ БЛОК - TerraFrigo

              =======================================================

              ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР ЗАВОДА

              ГАРАНТИЯ ОДИН ГОД

              ВСЕГДА В НАЛИЧИИ 

              ДЕЙСТВУЕТ РАССРОЧКА / КРЕДИТ НА КОНДИЦИОНЕРЫ

              ДОСТАВКА ПО РОССИИ
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