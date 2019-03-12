Описание товара

КОНДИЦИОНЕР НА ТРАКТОР КИРОВЕЦ, МТЗ; Т-150; JSB.



КОМБАЙНЫ ДОН-1500; ЕНИСЕЙ; ПОЛЕСЬЕ И Т.Д.



=======================================================



Компрессор - SANDEN SD 5S14 (Япония)



КРОНШТЕЙН КОМПРЕССОРА - TerraFrigo



ИСПАРИТЕЛЬНЫЙ БЛОК - FORMULA 228-100, 6,5 кВт



ХЛАДОПРОВОД GOOD YEAR ПРОИЗВОДСТВО США



КОНДЕНСАТОРНЫЙ БЛОК - TerraFrigo



=======================================================



ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР ЗАВОДА



ГАРАНТИЯ ОДИН ГОД



ВСЕГДА В НАЛИЧИИ



ДЕЙСТВУЕТ РАССРОЧКА / КРЕДИТ НА КОНДИЦИОНЕРЫ



ДОСТАВКА ПО РОССИИ