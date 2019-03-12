+7-915-762-95-42 , +7-904-031-6725

Описание товара

Гигиенические прокладки сертифицированы по международному стандарту качества ISO9001:2000.

Лечебно-оздоровительные свойства прокладок AIRIZ «Озон и Анион»

Повышают воздухопроницаемость, активизирует работу клеток;

Стимулирует процессы обмена веществ и кровообращение;

Активный кислород обеспечивает хорошую циркуляцию воздуха, что способствует уничтожению микробов и бактерий, поддерживает гигиену и повышает иммунитет;

Приводят в норму давление;

Избавляют от усталости;

Выводят токсины;

Оказывают антибактериальное действие, уничтожают вредные микробы и бактерии, устраняют неприятные запахи;

Снимают воспалительные процессы;

Нормализуют процессы внутренней секреции и обмена веществ.

Уже сегодня зафиксированы результаты, когда с помощью этих прокладок AIRIZ «Озон и Анион» от Тяньши вылечивались эрозии шейки матки, кисты, опущения матки; нормализовались месячные. Прокладки с анионным слоем использовали и мужчины, которым они помогали при геморрое и простатите! У детей излечивалось недержание мочи.

Гигиенические свойства прокладок AIRIZ «Озон и Анион»

Сильные абсорбирующие свойства

Сверхвысокая воздухопроницаемостью,

Влагозащитный барьер, обеспечивают сухость, чистоту и доступ воздуха;

Мягкое и полное впитывание,

Обеспечивают двойной комфорт и двойную надежность.

Гарантируют ощущение чистоты и сухости в критические дни.

8-слойная защита

1-й слой – гигроскопичный шелковистый хлопковый слой впитывает влагу в 3 раза быстрее, чем в обычных прокладках.

2-й слой – экологически чистый внутренний слой прокладки с активным кислородом и отрицательными ионами эффективно защищает от вредного воздействия бактерий и подавляет их рост.

3-й слой – гигиенически чистый хлопковый слой.

4-й слой – специальный влагораспределяющий слой, сделанный по уникальной технологии, способствует моментальному впитыванию и препятствует протеканию.

5-й слой – абсорбирующий слой с высокой впитывающей способностью (состоит из высокомолекулярных соединений и материала «airlaid» которые эффективно удерживают влагу и предотвращают протекание).

6-й слой – гигиенически чистый хлопковый слой.

7-й слой – нижний воздухопроницаемый слой поддерживает максимальный уровень комфорта и свежести.

8-й слой – клейкий слой на обратной стороне прокладки (расположение слоя анатомически выверено) не оставляет следов на белье.

Гигиенические прокладки содержат мяту, которая обладает освежающим воздействием, нежным ароматом, снимает стресс во время критических дней и поддерживает чувство комфорта.

Продаются набором:дневные,ночные и ежедневные на 2,5 месяца



