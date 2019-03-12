Описание товара

Продается Hunday HD78 2008 г.в. в отличном состоянии. Тахограф (без скзи), музыка, отопитель, термобудка 4,75*2,1*2,0 (не течет), обслуживался в Hunday-центре. Пробег 738 000 км. Возможен торг !