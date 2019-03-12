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              BEGETON | ART
              Добавлено 12.03.2019
              5 130

              Купить : Холикан (Ресвератрол) - растительный статин

              Телефон
              +79157629542,79040316725
              Ключевые слова:
              купить
              Продавец
              OOO Vиктория
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              Описание товара

              Новая биологически активная добавка “Холикан” изготовлена на основе экстракта косточек красного винограда. 

              Холикан показан при следующих заболеваниях и состояниях: 

              1. Как мощный антиоксидант, для общего укрепления здоровья, с целью профилактики различных серьезных заболеваний, профилактики и лечения лучевой болезни, а также в период радиотерапии; 

              2. Профилактика и лечение (в сочетании с методами официальной медицины) онкологических заболеваний, эффективная, наиболее полная реабилитация; 

              3. Профилактика и лечение сердечно-сосудистых заболеваний, в т. ч. инфаркта, инсульта (в сочетании с методами официальной медицины), незаменимый компонент реабилитационных мероприятий; 

              4. Прекрасное средство профилактики и лечения атеросклероза и контроля уровня холестерина крови — лучший “чистильщик сосудов”; 

              5. Варикозное расширение вен и тромбофлебиты а также профилактика кровоизлиянии во время травм (например у спортсменов); 

              6. Аллергические заболевания различного происхождения; 

              7. Профилактика и лечение ретинопатий (поражение сетчатки глаза) при диабете, гипертонической болезни и других глазных болезней, улучшение остроты зрения; 

              8. Улучшение памяти, особенно у страдающих атеросклерозом сосудов мозга, замедление процессов старения; 

              9. Устранение последствий перенесенного стресса любой этиологии, повышение устойчивости к стрессам; 

              10. Лучшее оральное (те принимаемое внутрь) косметическое средство, позволяющее длительно поддерживать молодость кожи, а также восстановление увядающей кожи; 

              11. Как противовоспалительное и мягкое обезболивающее средство при остеоартрозах и ревматических артритах восстановление гибкости и полного объема движений в суставах, особенно в период реабилитации после переломов травм и других заболеваний костной системы. 


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