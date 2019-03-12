Купить : Холикан (Ресвератрол) - растительный статин

Описание товара

Новая биологически активная добавка “Холикан” изготовлена на основе экстракта косточек красного винограда.

Холикан показан при следующих заболеваниях и состояниях:

1. Как мощный антиоксидант, для общего укрепления здоровья, с целью профилактики различных серьезных заболеваний, профилактики и лечения лучевой болезни, а также в период радиотерапии;

2. Профилактика и лечение (в сочетании с методами официальной медицины) онкологических заболеваний, эффективная, наиболее полная реабилитация;

3. Профилактика и лечение сердечно-сосудистых заболеваний, в т. ч. инфаркта, инсульта (в сочетании с методами официальной медицины), незаменимый компонент реабилитационных мероприятий;

4. Прекрасное средство профилактики и лечения атеросклероза и контроля уровня холестерина крови — лучший “чистильщик сосудов”;

5. Варикозное расширение вен и тромбофлебиты а также профилактика кровоизлиянии во время травм (например у спортсменов);

6. Аллергические заболевания различного происхождения;

7. Профилактика и лечение ретинопатий (поражение сетчатки глаза) при диабете, гипертонической болезни и других глазных болезней, улучшение остроты зрения;

8. Улучшение памяти, особенно у страдающих атеросклерозом сосудов мозга, замедление процессов старения;

9. Устранение последствий перенесенного стресса любой этиологии, повышение устойчивости к стрессам;

10. Лучшее оральное (те принимаемое внутрь) косметическое средство, позволяющее длительно поддерживать молодость кожи, а также восстановление увядающей кожи;

11. Как противовоспалительное и мягкое обезболивающее средство при остеоартрозах и ревматических артритах восстановление гибкости и полного объема движений в суставах, особенно в период реабилитации после переломов травм и других заболеваний костной системы.



