Купить : Спирулина - природный антиоксидант

Описание товара

Итак, сегодня врачи называют ее не только мощным антиоксидантом, но и одним из самых доступных натуральных омолаживающих средств. Она легко усваивается и оказывает на организм человека следующее полезное воздействие:

способствует очищению крови от токсинов;

укрепляет иммунную систему человека;

используется при лечении анемии благодаря высокому содержанию легкоусвояемого железа;

полезна для зрения;

уменьшает противовоспалительный эффект;

выводит шлаки и токсины из организма;

хорошо способствует повышению иммунитета;

положительно влияет на здоровье для мужчин и для женщин;

помогает снизить риск возникновения аллергической реакции на пыльцу цветов, к примеру;

понижает уровень холестерина в крови;

приводит кровяное давление в норму;

является отличным профилактическим средством от онкологических заболеваний, так как ингибирует появление и развитие раковых опухолевых клеток;

полезна для памяти и сердечно-сосудистой системы;

нормализует пищеварение и ускоряет метаболизм;

восстанавливает поджелудочную железу;

можно принимать как витамины, т. к. 1 капсула спирулины содержит столько же витаминов и микроэлементов, сколько и 1 кг овощей или фруктов.



