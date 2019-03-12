Купить : Спирулина - природный антиоксидант

Итак, сегодня врачи называют ее не только мощным антиоксидантом, но и одним из самых доступных натуральных омолаживающих средств. Она легко усваивается и оказывает на организм человека следующее полезное воздействие:
способствует очищению крови от токсинов;
укрепляет иммунную систему человека;
используется при лечении анемии благодаря высокому содержанию легкоусвояемого железа;
полезна для зрения;
уменьшает противовоспалительный эффект;
выводит шлаки и токсины из организма;
хорошо способствует повышению иммунитета;
положительно влияет на здоровье для мужчин и для женщин;
помогает снизить риск возникновения аллергической реакции на пыльцу цветов, к примеру;
понижает уровень холестерина в крови;
приводит кровяное давление в норму;
является отличным профилактическим средством от онкологических заболеваний, так как ингибирует появление и развитие раковых опухолевых клеток;
полезна для памяти и сердечно-сосудистой системы;
нормализует пищеварение и ускоряет метаболизм;
восстанавливает поджелудочную железу;
можно принимать как витамины, т. к. 1 капсула спирулины содержит столько же витаминов и микроэлементов, сколько и 1 кг овощей или фруктов.