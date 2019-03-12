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              BEGETON | ART
              Добавлено 12.03.2019
              2 970

              Купить : Спирулина - природный антиоксидант

              Телефон
              +79157629542,79040316725
              Ключевые слова:
              купить
              Продавец
              OOO Vиктория
              0
              Описание товара

              Итак, сегодня врачи называют ее не только мощным антиоксидантом, но и одним из самых доступных натуральных омолаживающих средств. Она легко усваивается и оказывает на организм человека следующее полезное воздействие:

              способствует очищению крови от токсинов;

              укрепляет иммунную систему человека;

              используется при лечении анемии благодаря высокому содержанию легкоусвояемого железа;

              полезна для зрения;

              уменьшает противовоспалительный эффект;

              выводит шлаки и токсины из организма;

              хорошо способствует повышению иммунитета;

              положительно влияет на здоровье для мужчин и для женщин;

              помогает снизить риск возникновения аллергической реакции на пыльцу цветов, к примеру;

              понижает уровень холестерина в крови;

              приводит кровяное давление в норму;

              является отличным профилактическим средством от онкологических заболеваний, так как ингибирует появление и развитие раковых опухолевых клеток;

              полезна для памяти и сердечно-сосудистой системы;

              нормализует пищеварение и ускоряет метаболизм;

              восстанавливает поджелудочную железу;

              можно принимать как витамины, т. к. 1 капсула спирулины содержит столько же витаминов и микроэлементов, сколько и 1 кг овощей или фруктов.


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