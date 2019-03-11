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              BEGETON | ART
              Добавлено 11.03.2019
              270 000

              Вилочный погрузчик

              Телефон
              +79653157796
              Продавец
              Экорезина
              0
              Описание товара
              Продается вилочный электрический погрузчик с пневматическими
              шинами KOMATSU FB 15EX-11
              Высота подъема-3995метров(2-х секционная матча)
              Состояние отличное
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              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
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