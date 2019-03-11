Описание товара

Борцовское трико United World Wrestling



Модель имеет современный дизайн. Верхняя часть – лямки, горловина и пройма отделана эластичной резиной, что позволяет трико буквально сливаться с телом. А вшитые резинки на шортах способствуют их надёжной фиксации на ногах, не стесняя при этом движений.

Нанесенный российский флаг над сердцем и герб на груди служат не только для определения из какой страны спортсмен. Но и придают дополнительные силы и мотивацию от ощущения причастности к единству всей страны, чьи цвета флага вы защищаете на борцовском ковре.

Состав: 65% Полиэстер, 25% Вискоза, 10% Лайкра



Размеры в наличии: S(48), M(50), L(52), XL(54)