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              BEGETON | ART
              Добавлено 11.03.2019
              2 000

              Борцовское трико United World Wrestling

              Телефон
              +79655049253
              Продавец
              ТК"Старт+"
              0
              Описание товара
              Борцовское трико United World Wrestling

              Модель имеет современный дизайн. Верхняя часть – лямки, горловина и пройма отделана эластичной резиной, что позволяет трико буквально сливаться с телом. А вшитые резинки на шортах способствуют их надёжной фиксации на ногах, не стесняя при этом движений.
              Нанесенный российский флаг над сердцем и герб на груди служат не только для определения из какой страны спортсмен. Но и придают дополнительные силы и мотивацию от ощущения причастности к единству всей страны, чьи цвета флага вы защищаете на борцовском ковре. 
              Состав: 65% Полиэстер, 25% Вискоза, 10% Лайкра

              Размеры в наличии: S(48), M(50), L(52), XL(54)
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