Прицеп в деревню для всего 2,0 х 1,25

Описание товара

Прицеп для легкового автомобиля 7194 КМЗ Новый, производства г. Чебоксары



Технические характеристики:



- Размеры кузова: 2000х1250х350



- Рессорно-амортизаторная подвеска.



- Рессора усиленная AL-KO (Германия).



- Испытанная грузоподъемность - 800 кг.



- Треугольное водило.



Допускается установка до 3-х ярусов бортов для перевозки объемных грузов. Возможна продажа без колёс, доставка, оплата банковской картой, безналичный расчёт. Работаем без выходных.