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              BEGETON | ART
              Добавлено 11.03.2019
              41 000

              Прицеп в деревню для всего 2,0 х 1,25

              Телефон
              +79658689224
              Продавец
              ЖЕЛЕЗНАЯ МАНУФАКТУРА УРАЛА
              0
              Описание товара
              Прицеп для легкового автомобиля 7194 КМЗ Новый, производства г. Чебоксары

              Технические характеристики:

              - Размеры кузова: 2000х1250х350

              - Рессорно-амортизаторная подвеска.

              - Рессора усиленная AL-KO (Германия).

              - Испытанная грузоподъемность - 800 кг.

              - Треугольное водило.

              Допускается установка до 3-х ярусов бортов для перевозки объемных грузов. Возможна продажа без колёс, доставка, оплата банковской картой, безналичный расчёт. Работаем без выходных.
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