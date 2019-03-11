Прицеп кмз, размеры (2,0х1,25), оцинкованный

Описание товара

Легковой прицеп КМЗ от производителя по низкой стоимости (вы первые в ПТС)



Модель 7194 В1-М

Внутренние размеры кузова, мм 2000 х 1250 х 350

Полная масса, кг 750

Грузоподъемность, кг 600

Рессора 4-листовая AL-KO

Размер колес 13"

Габаритные размеры, мм (13") 3380 х 1800 х 960

Погрузочная высота, мм (13") 610

Масса прицепа, кг 150



Цена указана за базовую комплектацию. В базовой комплектации колеса 13". Тент не входит в стоимость.

Наличие различных модификаций, комплектующих, запасных частей.



КАК НАС НАЙТИ:



г. Курган, Магазин"Beri-vezi"

проспект Маршала Голикова , 27 В ( на территории МЧС )

График работы с пн.-пт. 09.00-18.00



ОПЛАТА: НАЛИЧНЫЙ И БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ.