Прицеп кмз, размеры (2,0х1,25), оцинкованный

Легковой прицеп КМЗ от производителя по низкой стоимости (вы первые в ПТС)
Модель 7194 В1-М Внутренние размеры кузова, мм 2000 х 1250 х 350 Полная масса, кг 750 Грузоподъемность, кг 600 Рессора 4-листовая AL-KO Размер колес 13" Габаритные размеры, мм (13") 3380 х 1800 х 960 Погрузочная высота, мм (13") 610 Масса прицепа, кг 150
Цена указана за базовую комплектацию. В базовой комплектации колеса 13". Тент не входит в стоимость. Наличие различных модификаций, комплектующих, запасных частей.
КАК НАС НАЙТИ:
г. Курган, Магазин"Beri-vezi" проспект Маршала Голикова , 27 В ( на территории МЧС ) График работы с пн.-пт. 09.00-18.00