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              BEGETON | ART
              Добавлено 11.03.2019
              36 000

              Прицеп кмз, размеры (2,0х1,25), оцинкованный

              Телефон
              +74959559273
              Продавец
              ЖЕЛЕЗНАЯ МАНУФАКТУРА УРАЛА
              0
              Описание товара
              Легковой прицеп КМЗ от производителя по низкой стоимости (вы первые в ПТС)

              Модель 7194 В1-М
              Внутренние размеры кузова, мм 2000 х 1250 х 350
              Полная масса, кг 750
              Грузоподъемность, кг 600
              Рессора 4-листовая AL-KO
              Размер колес 13"
              Габаритные размеры, мм (13") 3380 х 1800 х 960 
              Погрузочная высота, мм (13") 610
              Масса прицепа, кг 150

              Цена указана за базовую комплектацию. В базовой комплектации колеса 13". Тент не входит в стоимость.
              Наличие различных модификаций, комплектующих, запасных частей.

              КАК НАС НАЙТИ:

              г. Курган, Магазин"Beri-vezi" 
              проспект Маршала Голикова , 27 В ( на территории МЧС ) 
              График работы с пн.-пт. 09.00-18.00

              ОПЛАТА: НАЛИЧНЫЙ И БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ.
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              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
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