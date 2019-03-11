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              BEGETON | ART
              Добавлено 11.03.2019
              31 500

              Прицеп кмз, трейлер. Фаркопы-установка. Рассрочка

              Телефон
              +74959559273
              Продавец
              ЖЕЛЕЗНАЯ МАНУФАКТУРА УРАЛА
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              Описание товара
              ПРИЦЕП КМЗ 7194 Классика-М

              ПРОИЗВОДИМ ПРИЦЕП С НУЛЯ в ЧЕБОКСАРАХ!!!

              ВНУТРЕННИЙ размер кузова: 2000х1250х350
              Масса автоприцепа, кг: 150
              Грузоподъемность, кг: 550
              Подвеска: AL-KO, рессорная, зависимая.
              Колёса: R13
              - Борта из оцинкованной стали;
              - Борта откидные, съемные; 
              - Функция самосвала;

              Доставка по г. Чебоксары и Чувашской республике.

              КАК НАС НАЙТИ:

              Магазин"Beri-vezi"
              г. Чебоксары, Марпосадское шоссе, 1 напротив автосалона ГАЗ-Луидор.

              График работы с пн.-суб. 08.00-18.00

              ОПЛАТА: РАССРОЧКА,КРЕДИТ, КАРТЫ, НАЛИЧКА!!!
              150 МЕТРОВ ПОСЛЕ КОЛЬЦА ЭНЕРГОЗАПЧАСТЬ В СТОРОНУ НОВОЧЕБОКСАРСКА, ПЛОЩАДКА С ЭКСКАВАТОРАМИ.

              *цена указана без колес
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