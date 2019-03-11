Прицеп кмз, трейлер. Фаркопы-установка. Рассрочка

Описание товара

ПРИЦЕП КМЗ 7194 Классика-М



ПРОИЗВОДИМ ПРИЦЕП С НУЛЯ в ЧЕБОКСАРАХ!!!



ВНУТРЕННИЙ размер кузова: 2000х1250х350

Масса автоприцепа, кг: 150

Грузоподъемность, кг: 550

Подвеска: AL-KO, рессорная, зависимая.

Колёса: R13

- Борта из оцинкованной стали;

- Борта откидные, съемные;

- Функция самосвала;



Доставка по г. Чебоксары и Чувашской республике.



КАК НАС НАЙТИ:



Магазин"Beri-vezi"

г. Чебоксары, Марпосадское шоссе, 1 напротив автосалона ГАЗ-Луидор.



График работы с пн.-суб. 08.00-18.00



ОПЛАТА: РАССРОЧКА,КРЕДИТ, КАРТЫ, НАЛИЧКА!!!

150 МЕТРОВ ПОСЛЕ КОЛЬЦА ЭНЕРГОЗАПЧАСТЬ В СТОРОНУ НОВОЧЕБОКСАРСКА, ПЛОЩАДКА С ЭКСКАВАТОРАМИ.



*цена указана без колес