Прицеп кмз, трейлер. Фаркопы-установка. Рассрочка

Описание товара
ПРИЦЕП КМЗ 7194 Классика-М
ПРОИЗВОДИМ ПРИЦЕП С НУЛЯ в ЧЕБОКСАРАХ!!!
ВНУТРЕННИЙ размер кузова: 2000х1250х350
Масса автоприцепа, кг: 150
Грузоподъемность, кг: 550
Подвеска: AL-KO, рессорная, зависимая.
Колёса: R13
- Борта из оцинкованной стали;
- Борта откидные, съемные;
- Функция самосвала;
Доставка по г. Чебоксары и Чувашской республике.
КАК НАС НАЙТИ:
Магазин"Beri-vezi"
г. Чебоксары, Марпосадское шоссе, 1 напротив автосалона ГАЗ-Луидор.
График работы с пн.-суб. 08.00-18.00
ОПЛАТА: РАССРОЧКА,КРЕДИТ, КАРТЫ, НАЛИЧКА!!!
150 МЕТРОВ ПОСЛЕ КОЛЬЦА ЭНЕРГОЗАПЧАСТЬ В СТОРОНУ НОВОЧЕБОКСАРСКА, ПЛОЩАДКА С ЭКСКАВАТОРАМИ.
*цена указана без колес