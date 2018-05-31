Пневматические винтовки 4,5 мм Пневматическая винтовка ATAMAN M2S L Match (Ламинат) кал 4,5 мм

Описание товара

Технические характеристики ATAMAN M2S-L Match (Ламинат): Калибр: 4,5 мм Длина ствола: 520 мм Длина: 1000 мм Высота макс.: 191 мм Ширина макс.: 50 мм Вес (без оптики): 4,5 кг Взведение: болтовое Спусковой механизм: полностью регулируемый, спица Резервуар: заправочное давление 300 атм. (опрессован на 450 атм), объем 250 см3 Ложе: серый ламинат Особенности: Стальной матчевый ствол Lothar Walther Резервуар имеет интегрированный манометр. Регулируемый спусковой механизм (предварительный ход, рабочий ход (0,2-2 мм), усилие предварительного хода, усилие спуска (0,5-5Н), положение спицы) Приобретается без лицензии Ложе из высокачественного ламината Функция холостого спуска Диоптрический целик, мушка в намушнике Регулируемые щека, затыльник, цевье Сменная рукоятка