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              BEGETON | ART
              Добавлено 31.05.2018
              133 000

              Пневматические винтовки 4,5 мм Пневматическая винтовка ATAMAN M2S L Match (Ламинат) кал 4,5 мм

              Телефон
              +78122909090
              Продавец
              Оружейная линия
              0
              Описание товара

              Технические характеристики ATAMAN M2S-L Match (Ламинат): Калибр: 4,5 мм Длина ствола: 520 мм Длина: 1000 мм Высота макс.: 191 мм Ширина макс.: 50 мм Вес (без оптики): 4,5 кг Взведение: болтовое Спусковой механизм: полностью регулируемый, спица Резервуар: заправочное давление 300 атм. (опрессован на 450 атм), объем 250 см3 Ложе: серый ламинат Особенности: Стальной матчевый ствол Lothar Walther Резервуар имеет интегрированный манометр. Регулируемый спусковой механизм (предварительный ход, рабочий ход (0,2-2 мм), усилие предварительного хода, усилие спуска (0,5-5Н), положение спицы) Приобретается без лицензии Ложе из высокачественного ламината Функция холостого спуска Диоптрический целик, мушка в намушнике Регулируемые щека, затыльник, цевье Сменная рукоятка

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