Бытовка, блок-контейнер, вагончик

Описание товара

Продам б/у блок-контейнеры.

2.500(ширина) х 6.000(длина) х 2.400(высота)

Несущий каркас : Сварной, усиленный,

металлический. Окна - ПВХ.

Цена указана - за наличный расчет.

В наличии - 7 шт.

Звоните - все подробно обсудим!