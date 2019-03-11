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              BEGETON | ART
              Добавлено 11.03.2019
              60 000

              Бытовка, блок-контейнер, вагончик

              Телефон
              +79992602336
              Продавец
              Веда
              0
              Описание товара
              Продам б/у блок-контейнеры.
              2.500(ширина) х 6.000(длина) х 2.400(высота)
              Несущий каркас : Сварной, усиленный,
              металлический. Окна - ПВХ.
              Цена указана - за наличный расчет.
              В наличии - 7 шт.
              Звоните - все подробно обсудим!
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              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
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