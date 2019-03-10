Кофе зерновой Kavil IMPERIAL Elite купаж — это что-то потрясающее во вкусе и аромате. Наша компания подбирала этот вкус в течении 2 месяцев. Мы экспериментировали с различными видами арабик и подбирали различные пропорции.
В состав нашего нового сорта Elite вошли арабики из следующих стран: Гватемала, Колумбия, Коста-Рика
Во вкусе присутствуют: орех, какао, карамель, цитрус, яблоко
Рекомендации по приготовлению эспрессо:
Мы рекомендуем готовить этот кофе при следующих настройках оборудования (настройки для двойного эспрессо):
Температура воды: 93°С
Количество кофе: 18 г
Вес эспрессо: 38 гр.
Время экстракции: 25-27 секунд
Каждая пачка кофе оснащена дегазационным клапаном.