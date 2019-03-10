Кофе зерновой Kavil IMPERIAL Баже купаж — идеальный кофе для тех случаев, когда Вы наслаждаетесь кофе неспеша, ощущая его аромат, бодрящий вкус и созерцая пенку нежно-кремового цвета. У кофе Баже потрясающий аромат — яркий, интенсивный, благородный. Вы насладитесь сочным вкусом с нотами: шоколада, орехов, миндаля.
Кофейная смесь состоит из сортов высокогорной арабики, произрастающей на фермах Бразилии.
Рекомендации по приготовлению эспрессо:
Мы рекомендуем готовить этот кофе при следующих настройках оборудования (настройки для двойного эспрессо):
Температура воды: 93°С
Количество кофе: 18 г
Вес эспрессо: 39 гр.
Время экстракции: 26-27 секунд
Каждая пачка кофе оснащена дегазационным клапаном.