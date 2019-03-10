Выберите город
Частным лицам
Компаниям и предпринимателям
Помощь #Намневсёравно
Регистрация
Вход
Загрузка меню
показать всё
      Найти
      Загрузка меню
      показать всё
          Узнать больше о BEGETON
          Торговая площадка
          Частные объявления
          Работа Компании Персоны Скидки и акции
          Загрузка меню
          перейти
              - | - | -
              BEGETON | ART
              Добавлено 10.03.2019
              1 010

              Кофе зерновой Kavil IMPERIAL Баже купаж

              Телефон
              84953690013
              Ключевые слова:
              кофе, зерновой, свежеобжаренный
              Продавец
              Кофе Брейк
              0
              Описание товара

              Кофе зерновой Kavil IMPERIAL Баже купаж — идеальный кофе для тех случаев, когда Вы наслаждаетесь кофе неспеша, ощущая его аромат, бодрящий вкус и созерцая пенку нежно-кремового цвета. У кофе Баже потрясающий аромат — яркий, интенсивный, благородный. Вы насладитесь сочным вкусом с нотами: шоколада, орехов, миндаля.

              Кофейная смесь состоит из сортов высокогорной арабики, произрастающей на фермах Бразилии.

              Рекомендации по приготовлению эспрессо:

              Мы рекомендуем готовить этот кофе при следующих настройках оборудования (настройки для двойного эспрессо):

              Температура воды: 93°С

              Количество кофе: 18 г

              Вес эспрессо: 39 гр.

              Время экстракции: 26-27 секунд

              Каждая пачка кофе оснащена дегазационным клапаном.

              Другие товары компании
              показать все
              © 2020 BEGETON
              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
              Скачать
              с Google Play
              Скачать
              с App Store