Кофе зерновой Kavil IMPERIAL Бразилия Можиана

Описание товара

Вид: арабика

Способ обработки: натуральный

Скрин (размер зерен): 17/18

Регион: Можиана

Высота произрастания: 850-1100 м

Можиана – один из трех основных кофепроизводящих регионов Бразилии наряду с Суль-де-Минас и Серрадо. Он находится на границе штатов Сан-Паулу и Минас-Жерайс, в северной части Сан-Паулу. Кофе из этого региона традиционно отличается от обычного Сантоса большей сладостью и чуть заметной кислинкой спелого апельсина.

Вкус без лишней кислотности с нотками фундука и какао, ароматный и сбалансированный.

Рекомендации по приготовлению эспрессо:

Мы рекомендуем готовить этот кофе при следующих настройках оборудования (настройки для двойного эспрессо):

Температура воды: 93°С

Количество кофе: 17 г

Вес эспрессо: 33 г

Время экстракции: 25 секунд

Каждая пачка кофе оснащена дегазационным клапаном.