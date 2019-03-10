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              BEGETON | ART
              Добавлено 10.03.2019
              1 070

              Кофе зерновой Kavil IMPERIAL Бразилия Можиана

              Телефон
              84953690013
              Ключевые слова:
              кофе, зерновой, свежеобжаренный
              Продавец
              Кофе Брейк
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              Описание товара

              Вид: арабика

              Способ обработки: натуральный

              Скрин (размер зерен): 17/18

              Регион: Можиана

              Высота произрастания: 850-1100 м

              Можиана – один из трех основных кофепроизводящих регионов Бразилии наряду с Суль-де-Минас и Серрадо. Он находится на границе штатов Сан-Паулу и Минас-Жерайс, в северной части Сан-Паулу. Кофе из этого региона традиционно отличается от обычного Сантоса большей сладостью и чуть заметной кислинкой спелого апельсина.

              Вкус без лишней кислотности с нотками фундука и какао, ароматный и сбалансированный.

              Рекомендации по приготовлению эспрессо:

              Мы рекомендуем готовить этот кофе при следующих настройках оборудования (настройки для двойного эспрессо):

              Температура воды: 93°С

              Количество кофе: 17 г

              Вес эспрессо: 33 г

              Время экстракции: 25 секунд

              Каждая пачка кофе оснащена дегазационным клапаном.

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