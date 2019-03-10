Кофе зерновой Kavil IMPERIAL Бразилия Можиана

Вид: арабика
Способ обработки: натуральный
Скрин (размер зерен): 17/18
Регион: Можиана
Высота произрастания: 850-1100 м
Можиана – один из трех основных кофепроизводящих регионов Бразилии наряду с Суль-де-Минас и Серрадо. Он находится на границе штатов Сан-Паулу и Минас-Жерайс, в северной части Сан-Паулу. Кофе из этого региона традиционно отличается от обычного Сантоса большей сладостью и чуть заметной кислинкой спелого апельсина.
Вкус без лишней кислотности с нотками фундука и какао, ароматный и сбалансированный.
Рекомендации по приготовлению эспрессо:
Мы рекомендуем готовить этот кофе при следующих настройках оборудования (настройки для двойного эспрессо):
Температура воды: 93°С
Количество кофе: 17 г
Вес эспрессо: 33 г
Время экстракции: 25 секунд
Каждая пачка кофе оснащена дегазационным клапаном.