Кофе зерновой Kavil IMPERIAL Бразилия Сантос

Описание товара

Вид: арабика

Способ обработки: натуральный

Скрин (размер зерен): 17/18

Регион: Суль-де-Минас

Высота произрастания: 850-1100 м

Бразилия Сантос — один из самых известных и распространенных сортов в мире, получивший свое название от порта Сантус на юго-востоке Бразилии. Благодаря условиям плоскогорья сбор урожая осуществляется в основном при помощи специальных комбайнов. После сбора ягоды отправляются напрямую на сушку, длящуюся около четырех недель. Сантос является смесью лотов из разных регионов с целью получения определенного стабильного вкуса, размера зерен и количества дефектов.

Вкус без лишней кислотности с нотками фундука и какао, ароматный и сбалансированный.