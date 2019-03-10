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              BEGETON | ART
              Добавлено 10.03.2019
              990

              Кофе зерновой Kavil IMPERIAL Бразилия Сантос

              Телефон
              84953690013
              Ключевые слова:
              кофе, зерновой, свежеобжаренный
              Продавец
              Кофе Брейк
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              Описание товара

              Вид: арабика

              Способ обработки: натуральный

              Скрин (размер зерен): 17/18

              Регион: Суль-де-Минас

              Высота произрастания: 850-1100 м

              Бразилия Сантос — один из самых известных и распространенных сортов в мире, получивший свое название от порта Сантус на юго-востоке Бразилии. Благодаря условиям плоскогорья сбор урожая осуществляется в основном при помощи специальных комбайнов. После сбора ягоды отправляются напрямую на сушку, длящуюся около четырех недель. Сантос является смесью лотов из разных регионов с целью получения определенного стабильного вкуса, размера зерен и количества дефектов.

              Вкус без лишней кислотности с нотками фундука и какао, ароматный и сбалансированный.

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