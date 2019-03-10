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              BEGETON | ART
              Добавлено 10.03.2019
              1 050

              Кофе зерновой Kavil IMPERIAL Вильена купаж

              Телефон
              84953690013
              Ключевые слова:
              кофе, зерновой, свежеобжаренный
              Продавец
              Кофе Брейк
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              Описание товара

              Кофе зерновой Kavil IMPERIAL Вильена купаж — прекрасное соотношение кофе из Бразилии и Эфиопии (родины кофе). У кофе Вильна потрясающий аромат и вкус.

              Во вкусе присутствуют: шоколад, абрикос, цитрус, карамель

              Рекомендации по приготовлению эспрессо:

              Мы рекомендуем готовить этот кофе при следующих настройках оборудования (настройки для двойного эспрессо):

              Температура воды: 93°С

              Количество кофе: 18 г

              Вес эспрессо: 37 гр.

              Время экстракции: 25-27 секунд

              Каждая пачка кофе оснащена дегазационным клапаном.

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