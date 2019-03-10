Описание товара

Кофе зерновой Kavil IMPERIAL Вильена купаж — прекрасное соотношение кофе из Бразилии и Эфиопии (родины кофе). У кофе Вильна потрясающий аромат и вкус.

Во вкусе присутствуют: шоколад, абрикос, цитрус, карамель

Рекомендации по приготовлению эспрессо:

Мы рекомендуем готовить этот кофе при следующих настройках оборудования (настройки для двойного эспрессо):

Температура воды: 93°С

Количество кофе: 18 г

Вес эспрессо: 37 гр.

Время экстракции: 25-27 секунд

Каждая пачка кофе оснащена дегазационным клапаном.