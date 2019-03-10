Кофе зерновой Kavil IMPERIAL Гондурас Сан-Маркос

Описание товара

Вид: арабика

Способ обработки: мытый

Скрин (размер зерен): 17/18

Регион: Копан, Окотепеке

Высота произрастания: 1300-1500 м

Кофе из Гондураса обладает приятным шоколадным оттенком, хорошей насыщенностью и балансом. Здесь выращивают бурбон, катурру и катуаи на высоте от 1000 до 1500 метров над уровнем моря при температуре от 12 градусов ночью до 22 градусов днем.

Климат здесь влажный – в год выпадает 1300-2300 миллиметров осадков. Кофейные деревья растут в тени плодовых и лесных деревьев. Урожай собирают с декабря по февраль, а отгрузки осуществляют с января по июль. Это классический представитель арабики из Центральной Америки.

Это плотный, насыщенный кофе с шоколадными оттенками и сильным телом, идеально подходит для сбалансированного эспрессо.

Рекомендации по приготовлению эспрессо:

Мы рекомендуем готовить этот кофе при следующих настройках оборудования (настройки для двойного эспрессо):

Температура воды: 93°С

Количество кофе: 17 г

Вес эспрессо: 34 г

Время экстракции: 27 секунд

Каждая пачка кофе оснащена дегазационным клапаном.