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              BEGETON | ART
              Добавлено 10.03.2019
              1 090

              Кофе зерновой Kavil IMPERIAL Гондурас Сан-Маркос

              Телефон
              84953690013
              Ключевые слова:
              кофе, зерновой, свежеобжаренный
              Продавец
              Кофе Брейк
              0
              Описание товара

              Вид: арабика

              Способ обработки: мытый

              Скрин (размер зерен): 17/18

              Регион: Копан, Окотепеке

              Высота произрастания: 1300-1500 м

              Кофе из Гондураса обладает приятным шоколадным оттенком, хорошей насыщенностью и балансом. Здесь выращивают бурбон, катурру и катуаи на высоте от 1000 до 1500 метров над уровнем моря при температуре от 12 градусов ночью до 22 градусов днем.

              Климат здесь влажный – в год выпадает 1300-2300 миллиметров осадков. Кофейные деревья растут в тени плодовых и лесных деревьев. Урожай собирают с декабря по февраль, а отгрузки осуществляют с января по июль. Это классический представитель арабики из Центральной Америки.

              Это плотный, насыщенный кофе с шоколадными оттенками и сильным телом, идеально подходит для сбалансированного эспрессо.

              Рекомендации по приготовлению эспрессо:

              Мы рекомендуем готовить этот кофе при следующих настройках оборудования (настройки для двойного эспрессо):

              Температура воды: 93°С

              Количество кофе: 17 г

              Вес эспрессо: 34 г

              Время экстракции: 27 секунд

              Каждая пачка кофе оснащена дегазационным клапаном.

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