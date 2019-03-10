Кофе зерновой Kavil IMPERIAL Гондурас Сан-Маркос

Вид: арабика
Способ обработки: мытый
Скрин (размер зерен): 17/18
Регион: Копан, Окотепеке
Высота произрастания: 1300-1500 м
Кофе из Гондураса обладает приятным шоколадным оттенком, хорошей насыщенностью и балансом. Здесь выращивают бурбон, катурру и катуаи на высоте от 1000 до 1500 метров над уровнем моря при температуре от 12 градусов ночью до 22 градусов днем.
Климат здесь влажный – в год выпадает 1300-2300 миллиметров осадков. Кофейные деревья растут в тени плодовых и лесных деревьев. Урожай собирают с декабря по февраль, а отгрузки осуществляют с января по июль. Это классический представитель арабики из Центральной Америки.
Это плотный, насыщенный кофе с шоколадными оттенками и сильным телом, идеально подходит для сбалансированного эспрессо.
Рекомендации по приготовлению эспрессо:
Мы рекомендуем готовить этот кофе при следующих настройках оборудования (настройки для двойного эспрессо):
Температура воды: 93°С
Количество кофе: 17 г
Вес эспрессо: 34 г
Время экстракции: 27 секунд
Каждая пачка кофе оснащена дегазационным клапаном.