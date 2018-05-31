Пневматические винтовки 5,5 мм Пневматическая винтовка ATAMAN M2R булл пап компакт (Орех) кал5,5мм

Описание товара

Технические характеристики ATAMAN M2R булл-пап компакт (Орех) кал.5,5мм: Калибр: 5,5 мм Количество выстрелов: 40-200 (в зависимости от настроек) Длина ствола: 420 мм Длина макс.: 710 мм Высота макс.: 150 мм Ширина макс.: 50 мм Вес (без оптики): 3,8 кг Взведение: болтовое Резервуар: заправочное давление 300 атм. (опрессован на 450 атм), объем 200 см3 Предохранитель: принудительный, с блокировкой 2-x шептал Ложе: орех, регулируемый затыльник Особенности: Стальной нарезной ствол Lothar Walther Интегрированная планка Пикатинни для установки прицельных приспособлений Функция холостого спуска Возможность установки барабанного магазина и саундмодератора Резервуар имеет интегрированный манометр Регулируемый спусковой механизм Приобретается без лицензии