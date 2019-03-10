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              BEGETON | ART
              Добавлено 10.03.2019
              1 150

              Кофе зерновой Kavil IMPERIAL Колумбия Супремо Киндио

              Телефон
              84953690013
              Ключевые слова:
              кофе, зерновой, свежеобжаренный
              Продавец
              Кофе Брейк
              0
              Описание товара

              Вид: арабика

              Способ обработки: мытый

              Скрин (размер зерен): 18

              Регион: департамент Киндио

              Высота произрастания: 1250-1900 м

              Колумбия Сьюпремо – один из самых узнаваемых сортов кофе в мире. Колумбия является одним из крупнейших производителей кофе в мире после Бразилии, Вьетнама и Индонезии. Сьюпремо по колумбийской классификации обозначает крупные зерна размером 17 и выше.

              Колумбия Сьюпремо приходит к нам из департамента Киндио – это один из традиционных кофейных департаментов Колумбии, который находится на востоке страны. Множество горных склонов в сочетании с почвой, насыщенной осадочными и вулканическими породами, делают кофе из Киндио ярким, но сбалансированным.

              Высокая сладость, отчетливые нотки какао, плотное тело с легкой кислинкой красного яблока.

              Каждая пачка колумбийского кофе оснащена дегазационным клапаном. Вы можете купить кофе Колумбия Сьюпремо в зернах и молотый.

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