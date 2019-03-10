Кофе зерновой Kavil IMPERIAL Колумбия Супремо Киндио

Вид: арабика
Способ обработки: мытый
Скрин (размер зерен): 18
Регион: департамент Киндио
Высота произрастания: 1250-1900 м
Колумбия Сьюпремо – один из самых узнаваемых сортов кофе в мире. Колумбия является одним из крупнейших производителей кофе в мире после Бразилии, Вьетнама и Индонезии. Сьюпремо по колумбийской классификации обозначает крупные зерна размером 17 и выше.
Колумбия Сьюпремо приходит к нам из департамента Киндио – это один из традиционных кофейных департаментов Колумбии, который находится на востоке страны. Множество горных склонов в сочетании с почвой, насыщенной осадочными и вулканическими породами, делают кофе из Киндио ярким, но сбалансированным.
Высокая сладость, отчетливые нотки какао, плотное тело с легкой кислинкой красного яблока.
Каждая пачка колумбийского кофе оснащена дегазационным клапаном. Вы можете купить кофе Колумбия Сьюпремо в зернах и молотый.