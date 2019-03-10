Кофе зерновой Kavil IMPERIAL Колумбия Супремо Киндио

Описание товара

Вид: арабика

Способ обработки: мытый

Скрин (размер зерен): 18

Регион: департамент Киндио

Высота произрастания: 1250-1900 м

Колумбия Сьюпремо – один из самых узнаваемых сортов кофе в мире. Колумбия является одним из крупнейших производителей кофе в мире после Бразилии, Вьетнама и Индонезии. Сьюпремо по колумбийской классификации обозначает крупные зерна размером 17 и выше.

Колумбия Сьюпремо приходит к нам из департамента Киндио – это один из традиционных кофейных департаментов Колумбии, который находится на востоке страны. Множество горных склонов в сочетании с почвой, насыщенной осадочными и вулканическими породами, делают кофе из Киндио ярким, но сбалансированным.

Высокая сладость, отчетливые нотки какао, плотное тело с легкой кислинкой красного яблока.

Каждая пачка колумбийского кофе оснащена дегазационным клапаном. Вы можете купить кофе Колумбия Сьюпремо в зернах и молотый.