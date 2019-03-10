Кофе зерновой Kavil IMPERIAL Коста-Рика Президент

Регион: Западная Долина
Расположение: Сан-Рамон – Пальмарес – Наранхо
Высота произрастания: 1400 метров над уровнем моря
Сезон дождей: май-ноябрь
Сухой сезон: декабрь-апрель
Сбор урожая: декабрь-февраль
Осадки: 2250 мм в год
Температура: 18-28 градусов Цельсия, средняя – 22 градуса Цельсия
Природные условия Коста-Рики идеально подходят для выращивания кофе. Это связано с уникальными особенностями страны – органическим составом почвы, а также климатом и географическим положением Коста-Рики, а также расположением плантаций на склонах вулканов, где почва богата минералами.
Оттенки чернослива и шоколада с цитрусовыми и фруктовыми нотками.
Рекомендации по приготовлению эспрессо:
Мы рекомендуем готовить этот кофе при следующих настройках оборудования (настройки для двойного эспрессо):
Температура воды: 94°С
Количество кофе: 18 г
Вес эспрессо: 33 г
Время экстракции: 27 секунд
Каждая пачка кофе оснащена дегазационным клапаном.