Кофе зерновой Kavil IMPERIAL Коста-Рика Президент

Описание товара

Регион: Западная Долина

Расположение: Сан-Рамон – Пальмарес – Наранхо

Высота произрастания: 1400 метров над уровнем моря

Сезон дождей: май-ноябрь

Сухой сезон: декабрь-апрель

Сбор урожая: декабрь-февраль

Осадки: 2250 мм в год

Температура: 18-28 градусов Цельсия, средняя – 22 градуса Цельсия

Природные условия Коста-Рики идеально подходят для выращивания кофе. Это связано с уникальными особенностями страны – органическим составом почвы, а также климатом и географическим положением Коста-Рики, а также расположением плантаций на склонах вулканов, где почва богата минералами.

Оттенки чернослива и шоколада с цитрусовыми и фруктовыми нотками.

Рекомендации по приготовлению эспрессо:

Мы рекомендуем готовить этот кофе при следующих настройках оборудования (настройки для двойного эспрессо):

Температура воды: 94°С

Количество кофе: 18 г

Вес эспрессо: 33 г

Время экстракции: 27 секунд

Каждая пачка кофе оснащена дегазационным клапаном.