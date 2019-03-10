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              BEGETON | ART
              Добавлено 10.03.2019
              1 450

              Кофе зерновой Kavil IMPERIAL Коста-Рика Президент

              Телефон
              84953690013
              Ключевые слова:
              кофе, зерновой, свежеобжаренный
              Продавец
              Кофе Брейк
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              Описание товара

              Регион: Западная Долина

              Расположение: Сан-Рамон – Пальмарес – Наранхо

              Высота произрастания: 1400 метров над уровнем моря

              Сезон дождей: май-ноябрь

              Сухой сезон: декабрь-апрель

              Сбор урожая: декабрь-февраль

              Осадки: 2250 мм в год

              Температура: 18-28 градусов Цельсия, средняя – 22 градуса Цельсия

              Природные условия Коста-Рики идеально подходят для выращивания кофе. Это связано с уникальными особенностями страны – органическим составом почвы, а также климатом и географическим положением Коста-Рики, а также расположением плантаций на склонах вулканов, где почва богата минералами.

              Оттенки чернослива и шоколада с цитрусовыми и фруктовыми нотками.

              Рекомендации по приготовлению эспрессо:

              Мы рекомендуем готовить этот кофе при следующих настройках оборудования (настройки для двойного эспрессо):

              Температура воды: 94°С

              Количество кофе: 18 г

              Вес эспрессо: 33 г

              Время экстракции: 27 секунд

              Каждая пачка кофе оснащена дегазационным клапаном.

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