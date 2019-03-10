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              BEGETON | ART
              Добавлено 10.03.2019
              1 030

              Кофе зерновой Kavil IMPERIAL Эфиопия Иргачефф Нат

              Телефон
              84953690013
              Ключевые слова:
              кофе, зерновой, свежеобжаренный
              Продавец
              Кофе Брейк
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              Описание товара

              Вид: арабика

              Способ обработки: натуральный

              Скрин (размер зерен): 15+

              Регион: Иргачефф

              Высота произрастания: 1800-2150 м

              Кофе натуральной обработки из региона Иргачефф в Эфиопии. Кофе поступает с известных станций обработки: это Челелекту, Божи, Билойя. Высота произрастания составляет 1800-2150 метров над уровнем моря. Среди зерен присутствует небольшое количество квакеров, тем не менее, у этого кофе отличное соотношение цена-качество.

              Плотный, сладкий вкус с нотками голубики и шоколадными оттенками с легкой кислинкой грейпфрута.

              Рекомендации по приготовлению эспрессо:

              Мы рекомендуем готовить этот кофе при следующих настройках оборудования (настройки для двойного эспрессо):

              Температура воды: 94°С

              Количество кофе: 18 г

              Вес эспрессо: 35 г

              Время экстракции: 27 секунд

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