Кофе зерновой Kavil IMPERIAL Эфиопия Иргачефф Нат

Описание товара

Вид: арабика

Способ обработки: натуральный

Скрин (размер зерен): 15+

Регион: Иргачефф

Высота произрастания: 1800-2150 м

Кофе натуральной обработки из региона Иргачефф в Эфиопии. Кофе поступает с известных станций обработки: это Челелекту, Божи, Билойя. Высота произрастания составляет 1800-2150 метров над уровнем моря. Среди зерен присутствует небольшое количество квакеров, тем не менее, у этого кофе отличное соотношение цена-качество.

Плотный, сладкий вкус с нотками голубики и шоколадными оттенками с легкой кислинкой грейпфрута.

Рекомендации по приготовлению эспрессо:

Мы рекомендуем готовить этот кофе при следующих настройках оборудования (настройки для двойного эспрессо):

Температура воды: 94°С

Количество кофе: 18 г

Вес эспрессо: 35 г

Время экстракции: 27 секунд