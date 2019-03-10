Кофе зерновой Kavil IMPERIAL Эфиопия Иргачефф Нат

Вид: арабика
Способ обработки: натуральный
Скрин (размер зерен): 15+
Регион: Иргачефф
Высота произрастания: 1800-2150 м
Кофе натуральной обработки из региона Иргачефф в Эфиопии. Кофе поступает с известных станций обработки: это Челелекту, Божи, Билойя. Высота произрастания составляет 1800-2150 метров над уровнем моря. Среди зерен присутствует небольшое количество квакеров, тем не менее, у этого кофе отличное соотношение цена-качество.
Плотный, сладкий вкус с нотками голубики и шоколадными оттенками с легкой кислинкой грейпфрута.
Рекомендации по приготовлению эспрессо:
Мы рекомендуем готовить этот кофе при следующих настройках оборудования (настройки для двойного эспрессо):
Температура воды: 94°С
Количество кофе: 18 г
Вес эспрессо: 35 г
Время экстракции: 27 секунд