Кофе зерновой Kavil IMPERIAL Гватемала Фэнси

Описание товара

Вид: арабика

Способ обработки: мытый

Регион: Уэуэтенанго

Высота произрастания: 1600-1800 м

Фэнси — это смесь лотов из регионов Уэуэтенанго и Орьенте для сбалансированного вкуса. Орьенте находится на границе с Гондурасом, а Уэуэтенанго — с Мексикой. Гватемала — один из ярких представителей арабик, растущих в Центральной Америке.

Вулканические почвы придают этому кофе особую насыщенность и типичные для гватемальского кофе шоколадные ноты во вкусе. Высота произрастания здесь составляет от 1400 до 1800 метров над уровнем моря. Урожай собирают с декабря по март. Основные разновидности — это бурбон, катурра и катуаи.

Мягкий вкус с шоколадными оттенками и приятной сладостью в послевкусии.

Рекомендации по приготовлению эспрессо:

Мы рекомендуем готовить этот кофе при следующих настройках оборудования (настройки для двойного эспрессо):

Температура воды: 93°С

Количество кофе: 18 г

Вес эспрессо: 34 г

Время экстракции: 27 секунд