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              BEGETON | ART
              Добавлено 10.03.2019
              1 290

              Кофе зерновой Kavil IMPERIAL Гватемала Фэнси

              Телефон
              84953690013
              Ключевые слова:
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              Продавец
              Кофе Брейк
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              Описание товара

              Вид: арабика

              Способ обработки: мытый

              Регион: Уэуэтенанго

              Высота произрастания: 1600-1800 м

              Фэнси — это смесь лотов из регионов Уэуэтенанго и Орьенте для сбалансированного вкуса. Орьенте находится на границе с Гондурасом, а Уэуэтенанго — с Мексикой. Гватемала — один из ярких представителей арабик, растущих в Центральной Америке.

              Вулканические почвы придают этому кофе особую насыщенность и типичные для гватемальского кофе шоколадные ноты во вкусе. Высота произрастания здесь составляет от 1400 до 1800 метров над уровнем моря. Урожай собирают с декабря по март. Основные разновидности — это бурбон, катурра и катуаи.

              Мягкий вкус с шоколадными оттенками и приятной сладостью в послевкусии.

              Рекомендации по приготовлению эспрессо:

              Мы рекомендуем готовить этот кофе при следующих настройках оборудования (настройки для двойного эспрессо):

              Температура воды: 93°С

              Количество кофе: 18 г

              Вес эспрессо: 34 г

              Время экстракции: 27 секунд

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