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              BEGETON | ART
              Добавлено 31.05.2018
              30 100

              Diana Пневматическая винтовка DIANA 31 Panther Professional

              Телефон
              +78122909090
              Продавец
              Оружейная линия
              0
              Описание товара

              Тип винтовки: Пружинно-поршневая, переломка Калибр: 4,5 мм Cкорость пули: 300 м/с Дульная энергия: 7,5 Дж Длина: 1190 мм Длина ствола: 495 мм Вес: 3,7 кг Пневматическая винтовка Diana 31 Panther Professional - это одна из модификаций пружинно-поршневой однозарядной винтовки Diana 31 Panther, предназначенная для стрельбы с оптическим прицелом. Пневматическая винтовка Диана 31 Panther Professional не комплектуется открытыми прицельными приспособлениями, такими как мушка и прицельная планка, но при этом снабжена дульной насадной, придающей дополнительную стабильность при стрельбе. После установки оптики винтовку можно отбалансировать с помощью размещения грузов в специальных полостях приклада, расположенных под резиновым задником. Купить винтовку Diana 31 Panther Professional вполне может позволить себе практически любой ценитель качественной пневматики - цена Diana 31 Panther Professional относительно невысока и вполне сопоставима с высоким немецким качеством.

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