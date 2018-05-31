Diana Пневматическая винтовка DIANA 31 Panther Professional

Описание товара

Тип винтовки: Пружинно-поршневая, переломка Калибр: 4,5 мм Cкорость пули: 300 м/с Дульная энергия: 7,5 Дж Длина: 1190 мм Длина ствола: 495 мм Вес: 3,7 кг Пневматическая винтовка Diana 31 Panther Professional - это одна из модификаций пружинно-поршневой однозарядной винтовки Diana 31 Panther, предназначенная для стрельбы с оптическим прицелом. Пневматическая винтовка Диана 31 Panther Professional не комплектуется открытыми прицельными приспособлениями, такими как мушка и прицельная планка, но при этом снабжена дульной насадной, придающей дополнительную стабильность при стрельбе. После установки оптики винтовку можно отбалансировать с помощью размещения грузов в специальных полостях приклада, расположенных под резиновым задником. Купить винтовку Diana 31 Panther Professional вполне может позволить себе практически любой ценитель качественной пневматики - цена Diana 31 Panther Professional относительно невысока и вполне сопоставима с высоким немецким качеством.