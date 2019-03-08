Секции котлов Братск, Братск Г.

Описание товара

Котлы водогрейные Братск. Секции, запчасти.

ТЭК Автоматика

Котел состоит из следующих основных частей:

1. Топка механическая ТШПМ-0,8 (ТШПМ-1,45)

2. Пакеты чугунных секций

3. Стальные секции

4. Камеры

5. Соединительные коллектора, отводы, трубопроводы и колена

6. Каркас кожуха, дверки, панели

7. Кирпичная кладка

Пакет состоит из чугунных секций соединенных между собой ниппелями, через которые проходят стяжные болты.

В верхних и нижних ниппельных отверстиях секций расположены шайбы для организации последовательного движения воды внутри пакетов секций.

На пакеты чугунных секций с помощью рамок устанавливаются поворотные камеры и патрубки газохода.

Коллекторы, ниппельные головки, верхние, нижние и средние наклонные трубы чугунных секций имеют стыкующиеся при сборке ребра, обеспечивающие газоплотность