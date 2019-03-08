Секции котлов Братск, Братск Г.

Котлы водогрейные Братск. Секции, запчасти.
ТЭК Автоматика
Котел состоит из следующих основных частей:
1. Топка механическая ТШПМ-0,8 (ТШПМ-1,45)
2. Пакеты чугунных секций
3. Стальные секции
4. Камеры
5. Соединительные коллектора, отводы, трубопроводы и колена
6. Каркас кожуха, дверки, панели
7. Кирпичная кладка
Пакет состоит из чугунных секций соединенных между собой ниппелями, через которые проходят стяжные болты.
В верхних и нижних ниппельных отверстиях секций расположены шайбы для организации последовательного движения воды внутри пакетов секций.
На пакеты чугунных секций с помощью рамок устанавливаются поворотные камеры и патрубки газохода.
Коллекторы, ниппельные головки, верхние, нижние и средние наклонные трубы чугунных секций имеют стыкующиеся при сборке ребра, обеспечивающие газоплотность