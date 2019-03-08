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              BEGETON | ART
              Добавлено 08.03.2019
              12 700

              Секции котлов Братск, Братск Г.

              Телефон
              +79180810367
              Ключевые слова:
              Котлы, секции, котельные, Братск, горелки
              Продавец
              ТЭК Автоматика
              0
              Описание товара

              Котлы водогрейные Братск. Секции, запчасти.

              ТЭК Автоматика

              Котел состоит из следующих основных частей:

              1. Топка механическая ТШПМ-0,8 (ТШПМ-1,45)

              2. Пакеты чугунных секций

              3. Стальные секции

              4. Камеры

              5. Соединительные коллектора, отводы, трубопроводы и колена

              6. Каркас кожуха, дверки, панели

              7. Кирпичная кладка

              Пакет состоит из чугунных секций соединенных между собой ниппелями, через которые проходят стяжные болты.

              В верхних и нижних ниппельных отверстиях секций расположены шайбы для организации последовательного движения воды внутри пакетов секций.

              На пакеты чугунных секций с помощью рамок устанавливаются поворотные камеры и патрубки газохода.

              Коллекторы, ниппельные головки, верхние, нижние и средние наклонные трубы чугунных секций имеют стыкующиеся при сборке ребра, обеспечивающие газоплотность

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