Коптильня с гидрозатвором большая нерж. сталь

Описание товара

Коптильня подходит для копчения в домашних условиях.

Крышка не пропустит дым от копчения в квартиру за счет надежного гидрозатвора, достаточно налить немного воды. Не требует установки дополнительных прокладок.

Для домашнего копчения необходимо установить шланг в форточку или вентиляцию, через шланг будут выходить излишки дыма от копчения.

Имеет удобные и красивые ручки для переноса.

Коптильня изготовлена в заводских условиях, качество порадует.

Внутри коптильни установлены специальные решетки для укладывания продуктов копчения в два яруса, они надежно защитят от пригорания. После копчения продукты легко отделить от решеток.

Высокие бордюры жиросборного поддона не дадут замочить щепу для копчения.

Начни готовить незабываемые, натуральные копчения уже сейчас!

В комплекте.

Коптильня с гидрозатвором. 1 шт.

Решетки для укладывания продуктов. 2 шт.

Поддон для сбора жира. 1 шт.

Размеры.

Корпус.

Высота. 32 см.

Длина. 50 см.

Ширина. 30 см.

Толщина. 2 мм.

Мы находимся по адресу: г. Чебоксары, ул. Ярославская 64, цокольный этаж.