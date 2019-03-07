Пароводяной котел пвк алковар 50л модернизированны

Описание товара

Основное преимущество ПВК в сравнении с другими перегонными кубами это принцип нагрева исходного сырья (браги). Нагрев осуществляется без прямого контакта продукта с нагревательным элементом, это защищает от пригорания, улучшая органолептические качества получаемого продукта.



Пароводяная рубашка равномерно нагревает внутреннюю емкость по всей площади дна и стенок, не вызывая подгорания содержимого.

Это делает возможным переработку сжиженного сырья с большим количеством сухого остатка- густые браги, пивное сусло, медовуха, конфитюры, джемы, варенье, сыр, йогурт.



ПВК АЛКОВАР обеспечивает следующие технологические процессы- дистилляция, выпаривание, термостатная ферментация, все это делает его универсальным и незаменимым прибором в хозяйстве!



Достоинства котла

1) Цена указана уже со всеми основными узлами!

2) Конусная крышка фиксируется хомутом из нержавеющей стали, имеет смотровое окно, конус увеличивает полезный объем ПВК!

3) Широкая заливная горловина соответствует диаметру самого котла!

4) Пароводяная рубашка обеспечивает приготовление заторов, варки сусла без пригорания!

5) Возможность использования пароводяной рубашки в качестве контура охлаждения!

6) Встроенный ТЭН в пароводяную рубашку обеспечивает равномерный нагрев по всей поверхности куба!

7) Для удобства перекачки, удаления содержимого и промывки после использования, дно котла имеет специальное углубление.

8) Термочехол в комплекте!

9 Блок безопасности с клапанами на избыточное давление и давление разряжения!

10) Мощность ТЭНа 1.5х3= 4.5кВ, крепится при помощи кламп соединения!

11) Блок управления работает в двух режимах, на дистилляцию и пивоварение. В случае дистилляции- регулируем мощность нагрева ТЭНом, в пивоварении- регулируем по температуре нагрева, выставляя необходимую температурную паузу.

12) Установили сквозное кламповое крепление для прямого нагрева, теперь можно нагревать не только водяную рубашку, но и сам продукт за счет прямого нагрева ТЭНом. Для этого ТЭН переставляется в необходимый контур нагрева. При первичной дистилляции густых заторов используется нагрев водяной рубашки. Прямой нагрев удобен при вторичной дистилляции!



Технические характеристики.

Общий объем продуктовой чаши 50 л.

Мощность ТЭНа 1.5х3= 4.5кВт.

Управление нагрузкой ТЭН-ов -раздельное.

Максимальная температура в рубашке - 120°С.

Максимальное давление в рубашке -0.16 мПа.

Кламповое соединение в крышке под выход на 2”



Базовая комплектация.

Котел пароводяной 50 л 1

Термочехол 1

Крышка-дефлегматор со смотровым окном, штуцером под терм, выход на кламп 2" 1

ТЭН 1.5 кВт 3

Блок управления на дистилляцию и пивоварение 1

Кран сливной 1 ¼ ” 1

Кран ½ 3

Блок безопасности 1

Термометр электронный 1

Термометр биметаллический 1

Хомут для фиксации крышки 1

Подставка 1

Инструкция 1