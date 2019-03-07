Салон красоты с низкой арендой у м.1905-года

Описание товара

Продается прибыльный Салон красоты с низкой арендой в р-не ст. м.Выставочная, Шелепиха, 1905-года. Салон располагается в цокольном этаже жилого дома с отдельным входом, есть окна во всех кабинетах. Есть бесплатная парковка.



Просторное помещение 190 кв.м. , низкая аренда 100 000 руб. + коммуналка (свет 7-8 т.р. , вода 3 т.р. в мес.) Интернет 5 тр. Договор аренды заключен сроком на 5 лет и зарегистрирован. 2 кабинета сданы в субаренду (60000 руб в мес). - итого аренда 40000 руб в мес!!!



В салоне выполнен стильный ремонт, все новое оборудование. Салон располагает: парикмахерский зал на 2 рабочих места, мойка, лаборатория, климазон. 2 кабинета маникюра-педикюра, кабинет косметологии с душевой кабиной, кабинет массажа (сдан в аренду), кабине перманентного макияжа (сдан в аренду), вертикальный турбосолярий (ст-ть 500 тр), просторный ресепшен и зона ожидания для клиентов, комната отдыха персонала, подсобное помещение, су. Есть пожарная сигнализация, приточно-вытяжная вентиляция, кондиционеры, видеонаблюдение с удаленным доступом и микрофоны (ст. ок 80 тр).



Укомплектован штат мастеров: 2 стилиста, косметолог-врач , 2 мастера по маникюру (ФЗП 25-40% от ст-ти процедур), админы 2 чел (1700 р/выход), горничная (30 тр в мес., 6/1).



Салон работает на косметике Davines, Clapp, Loreal, Individo. Cell cosmet.



Стоимость услуг: стрижки жен 1600 р., стрижки муж. 1200 р, окрашивания 3000-8000 р.



Финансовые показатели:



ДОХОДЫ: Среднемесячная выручка 660 000 руб. в мес,



РАСХОДЫ: ФЗП ок 265 тр в мес., аренда 100 тр, налоги, расходники, банк - 65 тр.



ПРИБЫЛЬ : 200 тр в мес.



Салон прибыльный, активно развивается. Учет ведется в программе Y-cients, клиентская база 1250 человек - треть из них постоянные клиенты! Салон практически без конкурентов - ближайшие салоны в данном ценовом сегменте более 1 км.



Салон оформлен на ООО, полный пакет документов, УСНО 6%, касса, эквайринг. Есть сайт , Инстаграм. Продажа по семейным обстоятельствам.