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              BEGETON | ART
              Добавлено 07.03.2019
              1 650

              Алмазные коронки для бетона/железобетона

              Телефон
              +79033286008
              Продавец
              САРЕНТ
              0
              Описание товара
              Организация SARENT официальный представитель заводов по производству алмазного инструмента BART, АлмазСервис, KEOS продает со склада в Саратове коронки диаметрами:
              Алмазные коронки сухорезы KEOS:
              Сверло посадка М16 диаметром 51мм и длиной 150мм - 3450руб
              Сверло посадка М16 диаметром 102мм и длиной 150мм - 4900руб
              Сверло посадка М16 диаметром 127мм и длиной 150мм - 5950руб
              Подрозетники 68 мм - 2470 руб.
              Подрозетники 82 мм - 2970 руб.
              Переходник для коронок М16-SDS+ - 1190руб.
              Подрозетники производства BART:
              Сверло алмазное кольцевое сегментное d68 мм 1650р.
              Сверло алмазное кольцевое сегментное d72 мм 1700р.
              Сверло алмазное кольцевое сегментное d82 мм 2100р.
              АлмазСервис в наличии:
              от Коронка алмазная диаметром 25 мм длина 450 мм,1800руб
              до Коронка алмазная диаметром 162 мм длина 450 мм, 6450руб.
              И т.д. до диаметра 600 мм.
              BART в наличии:
              от Коронка алмазная диаметром 25 мм длина 450 мм, 2290 руб
              до Коронка алмазная диаметром 300 мм длина 450 мм, 17900 руб
              Так же под заказ привозим коронки диаметром до 600 мм.
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              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
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