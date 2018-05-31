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              BEGETON | ART
              Добавлено 31.05.2018
              30 100

              Diana Пневматическая винтовка DIANA 31 Panther Camo

              Телефон
              +78122909090
              Продавец
              Оружейная линия
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              Описание товара

              Тип винтовки: Пружинно-поршневая, переломка Калибр: 4,5 мм Cкорость пули: 300 м/с Дульная энергия: 7,5 Дж Длина: 1160 мм Длина ствола: 495 мм Вес: 3,4 кг Diana 31 Panther Camo - профессиональная немецкая «переломка», которая не просто хорошо выглядит, но и обладает несравненной точностью на дальние расстояния. Материал приклада и цевья - пластик. В комплект входит прорезиненный затыльник, который легко снимается. В целом модель соответствует аналогичным моделям 31-й серии. Отличительной особенностью дизайна является камуфляж.

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