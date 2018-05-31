Diana Пневматическая винтовка DIANA 31 Panther Camo

Описание товара

Тип винтовки: Пружинно-поршневая, переломка Калибр: 4,5 мм Cкорость пули: 300 м/с Дульная энергия: 7,5 Дж Длина: 1160 мм Длина ствола: 495 мм Вес: 3,4 кг Diana 31 Panther Camo - профессиональная немецкая «переломка», которая не просто хорошо выглядит, но и обладает несравненной точностью на дальние расстояния. Материал приклада и цевья - пластик. В комплект входит прорезиненный затыльник, который легко снимается. В целом модель соответствует аналогичным моделям 31-й серии. Отличительной особенностью дизайна является камуфляж.