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              BEGETON | ART
              Добавлено 07.03.2019
              2 270

              Вышки-тур и Леса строительные новые и б/у

              Телефон
              +79033286008
              Продавец
              САРЕНТ
              0
              Описание товара
              Новые леса строительные доставляем по адресу с оплатой за доставку и леса строительные и вышки-тур.
              Минимальная секция новых лесов строительных размерами 2х3х1м обойдется в 2270 руб. (Рама с лестницей+Рама проходная+Связь диагональная+Связь горизонтальная)

              Так же вы можете собрать необходимый вам комплект лесов из следующих элементов конструкции:
              1. Рама с лестницей — 870 руб/шт.
              2. Рама проходная — 720 руб/шт.
              3. Связь диагональная — 455 руб/шт.
              4. Связь горизонтальная — 225 руб/шт.
              5. Ригель настила всего — 700 руб/шт.
              6. Кронштейн крепления — 105 руб/шт.;
              7. Опорная пята — 85 руб/шт.
              8. Настил деревянный 1х1 м - 260 руб/шт. (б/у 210 руб)
              9. Сетка фасадная 4х25 м - 1600 рулон
              10. Хомут кованный поворотный 48х48 - 240 руб/шт.
              11. Кронштейн крепления к стене - 105 руб/шт.

              Так же в наличие на складе Саратова вышки-тур различных размеров:
              1) Вышка-тур с размером площадки 1,6х0,7м высотой 1,4м - 6450 руб/шт + 1880 руб за каждую секцию высотой 1,2 метра.
              2) Вышка-тур с размером площадки 2,0х1,2 м высотой 1,4м - 8450 руб/шт + 2250 руб за каждую секцию высотой 1,2 метра.
              3) Вышка-тур с размером площадки 2,0х2,0м высотой 1,4м - 10450 руб/шт + 2500 руб за каждую секцию высотой 1,2 метра.
              Так же в наличие на складе Саратова помост МП-200 - 4190руб.

              За подробной информацией по стоимости и наличию вы всегда можете обратиться к нашим менеджерам.
              Туры и леса строительные изготовлены в России и имеют сертификаты соответствия.
              По желанию заказчика можем организовать доставку на объект с оплатой на месте.

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              #ПМ-200
              #ЛСПР
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