Вышки-тур и Леса строительные новые и б/у

Описание товара

Новые леса строительные доставляем по адресу с оплатой за доставку и леса строительные и вышки-тур.

Минимальная секция новых лесов строительных размерами 2х3х1м обойдется в 2270 руб. (Рама с лестницей+Рама проходная+Связь диагональная+Связь горизонтальная)



Так же вы можете собрать необходимый вам комплект лесов из следующих элементов конструкции:

1. Рама с лестницей — 870 руб/шт.

2. Рама проходная — 720 руб/шт.

3. Связь диагональная — 455 руб/шт.

4. Связь горизонтальная — 225 руб/шт.

5. Ригель настила всего — 700 руб/шт.

6. Кронштейн крепления — 105 руб/шт.;

7. Опорная пята — 85 руб/шт.

8. Настил деревянный 1х1 м - 260 руб/шт. (б/у 210 руб)

9. Сетка фасадная 4х25 м - 1600 рулон

10. Хомут кованный поворотный 48х48 - 240 руб/шт.

11. Кронштейн крепления к стене - 105 руб/шт.



Так же в наличие на складе Саратова вышки-тур различных размеров:

1) Вышка-тур с размером площадки 1,6х0,7м высотой 1,4м - 6450 руб/шт + 1880 руб за каждую секцию высотой 1,2 метра.

2) Вышка-тур с размером площадки 2,0х1,2 м высотой 1,4м - 8450 руб/шт + 2250 руб за каждую секцию высотой 1,2 метра.

3) Вышка-тур с размером площадки 2,0х2,0м высотой 1,4м - 10450 руб/шт + 2500 руб за каждую секцию высотой 1,2 метра.

Так же в наличие на складе Саратова помост МП-200 - 4190руб.



За подробной информацией по стоимости и наличию вы всегда можете обратиться к нашим менеджерам.

Туры и леса строительные изготовлены в России и имеют сертификаты соответствия.

По желанию заказчика можем организовать доставку на объект с оплатой на месте.



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