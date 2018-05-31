Пневматические винтовки 5,5 мм Пневматическая винтовка ATAMAN M2R карабин стандарт (Орех) кал5,5 мм

Описание товара

Технические характеристики АТАМАN M2R пневматической винтовки 5,5 мм карабин стандарт (Орех) : Калибр: 5,5 мм Количество выстрелов: 35-200 (в зависимости от настроек и калибра) Длина ствола: 620 мм Длина макс.: 1100 мм Высота макс.: 150 мм Ширина макс.: 50 мм Вес (без оптики): 3.8 кг Взведение: болтовое Резервуар: заправочное давление 300 атм. (опрессован на 450 атм), объем 250 см3 Предохранитель: принудительный, с блокировкой 2-x шептал Ложе: орех Особенности пневматической винтовки 5,5 мм АТАМАN M2R карабин стандарт (Орех): Стальной ствол Lothar Walther Интегрированная планка Пикатинни для установки прицельных приспособлений Функция холостого спуска Возможность установки барабанного магазина и саундмодератора Резервуар имеет интегрированный манометр. Регулируемый спусковой механизм Приобретается без лицензии Ложа типа Монте-Карло из ореха