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              BEGETON | ART
              Добавлено 31.05.2018
              77 000

              Пневматические винтовки 5,5 мм Пневматическая винтовка ATAMAN M2R карабин стандарт (Орех) кал5,5 мм

              Телефон
              +78122909090
              Продавец
              Оружейная линия
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              Описание товара

              Технические характеристики АТАМАN M2R пневматической винтовки 5,5 мм карабин стандарт (Орех) : Калибр: 5,5 мм Количество выстрелов: 35-200 (в зависимости от настроек и калибра) Длина ствола: 620 мм Длина макс.: 1100 мм Высота макс.: 150 мм Ширина макс.: 50 мм Вес (без оптики): 3.8 кг Взведение: болтовое Резервуар: заправочное давление 300 атм. (опрессован на 450 атм), объем 250 см3 Предохранитель: принудительный, с блокировкой 2-x шептал Ложе: орех Особенности пневматической винтовки 5,5 мм АТАМАN M2R карабин стандарт (Орех): Стальной ствол Lothar Walther Интегрированная планка Пикатинни для установки прицельных приспособлений Функция холостого спуска Возможность установки барабанного магазина и саундмодератора Резервуар имеет интегрированный манометр. Регулируемый спусковой механизм Приобретается без лицензии Ложа типа Монте-Карло из ореха

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