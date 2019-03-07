Гриль для кур шампурный Командор-2/3 М

Описание товара

Верхний выступающий козырек формирует поток удаления смога, предотвращая загрязнения стеклянных дверей.

Отражатель тепла каждой группы ТЭНов увеличивает скорость приготовления.

Постоянная скорость вращения шампуров и оптимальное расстояние от продукта до ТЭНов обеспечивают равномерную прожарку кур.

Двери выполнены из термостойкого ударопрочного стекла с добавлением горного хрусталя.

Стеклянные двери имеют магнитный фиксатор закрытого положения.

Угол и положение открытых дверей не препятствуют выемке шампуров с курами.

Ручки стеклянных дверей выполнены из термостойкого пластика.

Специальный узел вращения и поддержки шампура обеспечивает быструю установку и выемку шампура из гриля.

Лампа подсветки рабочей камеры защищена жаропрочным колпаком.

Температура каждой группы ТЭНов регулируется отдельным терморегулятором.

Включение подсветки и вращения шампуров осуществляется отдельно.

Каждый шампур имеет в конструкции три спицы, исключающие проворачивание кур во время приготовления.

Каждый шампур оснащен торцевыми фиксаторами кур для надежного их крепления на шампуре.

Гриль оснащен легкосъемным и вместительным поддоном для сбора жира.

Гриль оснащен простыми и удобными съемниками для извлечения шампура из рабочей камеры.

Работа от сети 220 В, 50Гц

Технические Характеристики

Габариты:

963 х 508 х 976

Кол-во загруженных тушек, шт:

15

Кол-во вертелов, шт:

1

Напряжение:

220 В

Мощность:

6 кВт

Время приготовления при полной загрузке, мин:

80-100

Гарантия:

12 месяцев

Наличие и цену уточняйте у менеджера компании.