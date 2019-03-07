Гриль для кур шампурный Командор-2/3 М

Верхний выступающий козырек формирует поток удаления смога, предотвращая загрязнения стеклянных дверей. Отражатель тепла каждой группы ТЭНов увеличивает скорость приготовления. Постоянная скорость вращения шампуров и оптимальное расстояние от продукта до ТЭНов обеспечивают равномерную прожарку кур. Двери выполнены из термостойкого ударопрочного стекла с добавлением горного хрусталя. Стеклянные двери имеют магнитный фиксатор закрытого положения. Угол и положение открытых дверей не препятствуют выемке шампуров с курами. Ручки стеклянных дверей выполнены из термостойкого пластика. Специальный узел вращения и поддержки шампура обеспечивает быструю установку и выемку шампура из гриля. Лампа подсветки рабочей камеры защищена жаропрочным колпаком. Температура каждой группы ТЭНов регулируется отдельным терморегулятором. Включение подсветки и вращения шампуров осуществляется отдельно. Каждый шампур имеет в конструкции три спицы, исключающие проворачивание кур во время приготовления. Каждый шампур оснащен торцевыми фиксаторами кур для надежного их крепления на шампуре. Гриль оснащен легкосъемным и вместительным поддоном для сбора жира. Гриль оснащен простыми и удобными съемниками для извлечения шампура из рабочей камеры. Работа от сети 220 В, 50Гц Технические Характеристики Габариты: 963 х 508 х 976 Кол-во загруженных тушек, шт: 15 Кол-во вертелов, шт: 1 Напряжение: 220 В Мощность: 6 кВт Время приготовления при полной загрузке, мин: 80-100 Гарантия: 12 месяцев Наличие и цену уточняйте у менеджера компании.