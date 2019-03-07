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              BEGETON | ART
              Добавлено 07.03.2019
              32 400

              Гриль для кур шампурный Командор-2/3 М

              Телефон
              +79094453079
              Продавец
              Технология-Юг
              0
              Описание товара
              Верхний выступающий козырек формирует поток удаления смога, предотвращая загрязнения стеклянных дверей.
              Отражатель тепла каждой группы ТЭНов увеличивает скорость приготовления.
              Постоянная скорость вращения шампуров и оптимальное расстояние от продукта до ТЭНов обеспечивают равномерную прожарку кур.
              Двери выполнены из термостойкого ударопрочного стекла с добавлением горного хрусталя.
              Стеклянные двери имеют магнитный фиксатор закрытого положения.
              Угол и положение открытых дверей не препятствуют выемке шампуров с курами.
              Ручки стеклянных дверей выполнены из термостойкого пластика.
              Специальный узел вращения и поддержки шампура обеспечивает быструю установку и выемку шампура из гриля.
              Лампа подсветки рабочей камеры защищена жаропрочным колпаком.
              Температура каждой группы ТЭНов регулируется отдельным терморегулятором.
              Включение подсветки и вращения шампуров осуществляется отдельно.
              Каждый шампур имеет в конструкции три спицы, исключающие проворачивание кур во время приготовления.
              Каждый шампур оснащен торцевыми фиксаторами кур для надежного их крепления на шампуре.
              Гриль оснащен легкосъемным и вместительным поддоном для сбора жира.
              Гриль оснащен простыми и удобными съемниками для извлечения шампура из рабочей камеры.
              Работа от сети 220 В, 50Гц
              Технические Характеристики
              Габариты:
              963 х 508 х 976
              Кол-во загруженных тушек, шт:
              15
              Кол-во вертелов, шт:
              1
              Напряжение:
              220 В
              Мощность:
              6 кВт
              Время приготовления при полной загрузке, мин:
              80-100
              Гарантия:
              12 месяцев
              Наличие и цену уточняйте у менеджера компании.
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