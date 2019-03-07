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              BEGETON | ART
              Добавлено 07.03.2019
              31 400

              Хот-Дог гриль карусельный для сосисок мк-1.22

              Телефон
              +79094453079
              Продавец
              Технология-Юг
              0
              Описание товара
              Настольный карусельный гриль МК-1.22 обеспечивает быстрое приготовление хот-догов на предприятиях общепита и торговли. Аппарат состоит из компактного люлечного вертела барабанного типа, в который можно за один раз загружать до 22 сосисок, и вместительного ящика для разогрева булочек. Наличие тормоза вертела облегчает загрузку и выгрузку, а простое управление делает эксплуатацию прибора легкой. Тепловая витрина с яркой подсветкой придает устройству эффектный вид, который привлекает взгляды посетителей.Количество хот-догов, шт 22 

              Используемое напряжение, В 220 
              Номинальная мощность, кВт 1,4 
              Габаритные размеры, мм(L/B/H) 370/400/610 
              Масса, кг 19,5

              Наличие и чену уточняйте у менеджера компании.
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