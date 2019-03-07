Хот-Дог гриль карусельный для сосисок мк-1.22

Описание товара

Настольный карусельный гриль МК-1.22 обеспечивает быстрое приготовление хот-догов на предприятиях общепита и торговли. Аппарат состоит из компактного люлечного вертела барабанного типа, в который можно за один раз загружать до 22 сосисок, и вместительного ящика для разогрева булочек. Наличие тормоза вертела облегчает загрузку и выгрузку, а простое управление делает эксплуатацию прибора легкой. Тепловая витрина с яркой подсветкой придает устройству эффектный вид, который привлекает взгляды посетителей.Количество хот-догов, шт 22



Используемое напряжение, В 220

Номинальная мощность, кВт 1,4

Габаритные размеры, мм(L/B/H) 370/400/610

Масса, кг 19,5



Наличие и чену уточняйте у менеджера компании.