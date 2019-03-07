Кофемашина Nuova Simonelli Master Cappuccino Б/У

Описание товара

Особенности: Аппарат имеет электронную индикацию, счетчик порций, встроенную кофемолку. Все параметры можно настроить при желании под индивидуальные потребности потребителя: дозу молотого кофе на чашку и количество воды на порцию, объемы напитков, время и качество помола, давление бойлера в зависимости от выбранного кофе и многое другое. На жидкокристаллическом дисплее отображается необходимая для оператора информация: закончился кофе, нужна очистка от накипи, заполнился контейнер для использованного кофе и прочее, снимаются показатели счетчика приготовленных порций на каждый вид напитка. Кофемашина подключается стационарно к центральному водоснабжению, обеспечивает автоуровень воды. . Небольшая холодильная камера внутри машины позволяет хранить до 4-х литров молока в течение четырех дней. Температура регулируется термостатом. Регулируемая система приготовления капучино подогревает и взбивает молоко или сливки, а цикл очистки автоматически промывает всю систему после каждой порции капучино. В процессе приготовления капучино и других напитков на его основе можно регулировать густоту молочной пены и процентное соотношение кофе и молока. Технические характеристики: Объем бойлера - 3,5 л. Производительность - 120 чашек эспрессо/ч или 70 чашек капучино/ч. Максимальная производительность в день - 300 чашек. Цвет корпуса - серый. Бункер для кофе может вмещать 1 кг зерен. Диаметр раздаточной группы может быть 36 мм или 43 мм. В машине можно приготовить следующие напитки: эспрессо 2 эспрессо лунго 2 лунго капучино 2 капучино кофе с молоком горячее молоко